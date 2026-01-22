　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

柬埔寨詐騙園區大掃蕩！南韓包機押回73人　不法金額破486億韓元

▲▼南韓政府與柬埔寨當地警方聯手打詐，從蒙多基里省逮捕26名韓籍詐騙犯。（圖／大韓民國政府）

▲南韓政府與柬埔寨當地警方聯手打詐，從蒙多基里省逮捕26名韓籍詐騙犯。（圖／大韓民國政府）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府強力掃蕩海外詐騙犯罪再有重大進展！南韓政府今（22）日宣布，將於當晚從仁川國際機場派出專機前往柬埔寨，強制遣返73名涉嫌在當地設立詐騙園區、專門鎖定南韓民眾行騙的73名韓籍嫌疑犯，創下單一案件史上最大規模的跨境押解行動。相關犯罪集團造成至少869名南韓民眾受害，不法所得高達486億韓元（約新台幣10億元）。

根據韓媒《News1》，南韓「超國家犯罪特別應對任務專案小組（TF）」指出，此次遣返的73名嫌疑人中，男性65人、女性8人，皆涉嫌以柬埔寨為犯罪據點，長期從事組織化詐騙行為，受害對象遍及南韓各地。南韓政府表示，這次行動以單一案件計算，為歷來最大規模的海外詐騙嫌犯送返作業。

載運嫌疑人的專機將於22日晚間8時45分從仁川國際機場起飛，預計23日上午9時10分返回仁川。警方透露，所有遣返對象均已取得法院所核發的逮捕令，專機抵達後將立即移交調查機關，隨即進行訊問與後續偵辦。

南韓政府說明，此次大規模掃蕩行動，源於南韓派駐柬埔寨的專案小組、國家情報院與柬埔寨警方長時間密切合作。調查團隊經過長期追蹤，鎖定柬埔寨境內7座詐騙園區，並於去年12月分別在施亞努市逮捕51人、波別市15人，以及蒙多基里省26人。

遣返名單中，也包括曾多次在當地被捕又獲釋、始終未能順利送返的「愛情詐騙夫妻檔」姜某（33歲）、安某（30歲）。該集團涉嫌利用深偽技術（Deepfake）假扮虛構人物，對南韓民眾進行情感詐騙，造成104人受害，損失金額約120億韓元。警方指出，相關成員甚至透過整形手術改變外貌，以規避追查。

此外，名單內還包含多起重大案件嫌疑人，包括涉嫌性侵未成年後潛逃至柬埔寨、再加入詐騙集團的逃犯；假冒投資專家，鎖定社會新鮮人與退休族行騙、涉案金額達194億韓元的詐騙組織主嫌；以及將被害人囚禁於詐騙園區內，脅迫其在南韓的家屬交付金錢的犯罪成員。

對此，南韓青瓦台發言人姜由楨22日於例行簡報會議強調，一旦放任重大犯罪嫌疑人滯留海外，恐向外界釋放錯誤訊號，形同縱容犯罪，並增加再犯風險，因此政府決定加速送返程序，並同步追查嫌疑人隱匿資產，全面推動犯罪所得追繳。

南韓政府指出，去年8月曾發生南韓大學生在柬埔寨遭詐騙集團囚禁並施暴致死事件，引發社會震撼，促使政府擴編專責單位、強化國際合作。

01/20 全台詐欺最新數據

關鍵字：

日韓要聞東南亞要聞柬埔寨南韓愛情詐騙青瓦台

