普丁幫川普算好了！　格陵蘭「值10億美元」美國買得起

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁21日首度對「美國想拿下格陵蘭」一事表態，稱這不關俄羅斯的事，應由美國與丹麥自行解決，並拿俄羅斯1867年把阿拉斯加賣給美國的經驗來換算，認為格陵蘭島的價值可能約10億美元，而這是美國負擔得起的價錢。

首對格陵蘭表態 普丁搬阿拉斯加前例

路透報導，眼看美國總統川普收購格陵蘭的野心加深華府與歐洲國家的裂痕，莫斯科正對此樂見其成，即便川普此舉可能對已在北極擁有強大勢力的俄羅斯產生影響。

「格陵蘭發生的事情與我們完全無關」，普丁在俄羅斯安全委員會會議上首度表態，稱俄羅斯不反對川普試圖控制格陵蘭島的計畫，同時不忘把砲口對準丹麥，批評丹麥過去對格陵蘭的殖民手段相當殘酷。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）20日也稱，資源豐富的格陵蘭本就不算是丹麥的「天然部分」。

普丁以歷史交易為例指出，俄羅斯1867年以720萬美元將阿拉斯加賣給美國，丹麥1917年將維京群島售予華府。他推算，若以阿拉斯加的售價來估算，加上通膨、金價變動及格陵蘭面積相關調整，從丹麥手中買走格陵蘭島可能需要花費約10億美元，且這對華府來說負擔得起，「我想他們兩國之間會自己解決」。