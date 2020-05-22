黨產會調查報告大量抄襲數字錯誤　國民黨嗆「混吃等死爽領公帑」





▲黨產會至國民黨中央黨部黨史館調閱革實院土地資料，國民黨行管會邱大展主委親自和對工作證，部分黨產委員態度高傲，一度不願配合出示證件。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

不當黨產處理委員會22日前往國民黨黨史館調閱革實院土地資料，行管會主委邱大展表示，黨產會針對此案的調查報告內容大量抄襲監察院報告資料，但又錯誤百出，土地面積、價格數字錯誤，直批黨產會委員混吃等死卻領公帑。

邱大展說，黨產會調查報告之內容錯誤百出，甚或故意偽造，恐涉及偽造公文書，例如：買賣土地面積錯誤、買賣土地價格錯誤、買賣土地竟忽略需繳納土地增值稅，完全扭曲不動產估價師之鑑價報告。

邱大展表示，過去監察委員陳師孟、高涌誠關於本之調查係大量抄襲黨產會之調查報告，而本次黨產會之調查報告竟然又大量抄襲檢察院之調查報告，天下文章一大抄，令人瞠目結舌，非常荒謬可笑。

邱大展認為，黨產會的政治操作意圖太過明顯，為了追殺對手不擇手段，令人相當遺憾。他說明，黨產會曾呼籲台北市政府緩發建照給向國民黨購買北市木柵路國發院土地的元利建設，但北市府仍「依法發照」，可能因此引起黨產會的不滿，這次藉著調閱黨史館資料，最終目的是劍指台北市長柯文哲。

邱大展表示，為了這筆土地，黨產會曾開了三次聽證會，邱大展質疑，土地買賣早已三審定讞的案件，黨產會卻執意召開聽證會。這件案子中最無辜的是元利建設，本筆土地買賣是在民國94年(民進黨執政時期)，案經四次流標，標售底價由65億元降至40餘億元方才得標，即便是依政府採購法第22條相關規定流標兩次後亦得議價，本案實在替元利建設抱屈，不禁想起株連九族的說法。





▲黨產會至國民黨中央黨部黨史館調閱革實院土地資料，國民黨行管會邱大展主委出面說明。（圖／記者李毓康攝）