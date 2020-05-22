諷黨產會「孫悟空到花果山撒泡尿」 國民黨：開大門掛布條歡迎





▲黨產會至國民黨中央黨部黨史館調閱革實院土地資料。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

不當黨產處理委員會22日前往國民黨黨史館調閱革實院土地資料，行管會主委邱大展表示，黨產會要找的資料在黨史館公開很久了，連在政大資料館都找得到，今天大動作來拿資料，根本是孫悟空到花果山撒泡尿，國民黨願意開大門掛布條歡迎。

邱大展指出，蔡英文總統新任期才上任第三天，黨產會就急著表功，直接侵門踏戶的追殺競爭對手，如同總統府外流資料所揭露，民進黨總統初選時，集結府院黨力量打擊蔡總統的對手賴清德，手法如出一轍。

邱大展強調，黨產會發公文要來調閱資料，國民黨開大門、走大路，不需要遮遮掩掩，希望透過公開的過程，讓社會大眾看清黨產會無理的追殺動作，也認清蔡英文總統一貫打擊競爭對手的惡質手法。

邱大展表示，以前黨產會從未進來國民黨，有一陣子要進來，但因為國民黨拉白布條歡迎黨產會，結果黨產會就不來了；520展開新任期後，五權都是民進黨獨霸，更要彰顯權力，我們也沒什麼好怕的，這些資料在政大都有，大大方方地歡迎黨產會來查。

邱大展說，只是不知道他們清查資料要做什麼，他們要查國民黨在民國39年、40年的預算書，國民黨過去家大業大，總預算在中央黨部有，但各單位自行保管各單位的預算，何況經過70幾年，革實院怎麼會保管當年業務支出的資料，簡直匪夷所思，必須看到全貌，否則解讀都是錯誤的。尤其是中常會會議記錄中，根本不會有各部會的社團活動資料，進入中常會討論的都是大案子，不會有細節資訊，所以黨產會只是來作秀。

▲黨產會至國民黨中央黨部黨史館調閱革實院土地資料。（圖／記者李毓康攝）





▲黨產會至國民黨中央黨部黨史館調閱革實院土地資料，國民黨行管會邱大展主委出面說明。（圖／記者李毓康攝）