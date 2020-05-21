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黨產會明衝國民黨調檔案　行管會酸「狗撒尿」：超前部署追殺柯文哲

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▲黨產會召開舊國民黨中央黨部聽證會,國民黨行管會主委邱大展,黨產會主委林峯正,財團法人張榮發基金會大樓▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨行管會主委邱大展。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

黨產會調查國民黨60年前革命實踐研究院（國發院）土地爭議，22日上午10點將派員到國民黨中央黨部調檔案。對此，行管會主委邱大展21日表示，「準時打開大門歡迎！只差沒有掛紅布條而已」。邱大展酸黨產會，只是為了「到此一遊」，宣示國民黨是他們的勢力範圍，跟狗撒尿一樣，同時「超前部署」修理台北市長柯文哲。

黨產會認為北市木柵路的國發院土地涉及國民黨不當黨產，曾呼籲北市府緩發建照給向國民黨買地的元利建設，但北市府仍依法發照。黨會產提出調查報告，今年4月8日邀國民黨、元利建設、當年賣土地給國民黨的葉家代表、專家學者等舉行第三次聽證會。

邱大展指出，黨產會要得是60年前的預算書，此土地案已經拖了非常，法院三審定讞判定沒有不法，「項莊舞劍，意在沛公」，事實上是要「超前部署」擴大戰場追殺柯文哲。

中常委田方倫也批評，轉型正義委員、黨產會已經不是第一次來黨中央拿資料，連珍貴的總裁孫中山手稿、批簽全都收為國有，黨中央都無法要回來存留，黨產會還有什麼拿不走的，這次來調資料根本是在作秀，目的是在罷韓之前向民眾宣示，他們想對國民黨做什麼就可以做什麼，即便要把國民黨「凌遲處死」都沒有問題。

田方倫表示，黨中央過去配合黨產會調查，能提供的資料都提供了，該公開的都公開了，土地財產資料都已經數位化，這塊地六十年前就已經轉賣出去，難道黨產會過去都沒有拿到任何資料，「是否是能力不足？還是黨產會都在虛晃度日？」

針對黨產會對國民黨於42年至83年間陸續以買賣方式取得原革命實踐研究院土地及94年出售上述土地與元利建設公司舉行第三次聽證會，國民黨日前聲明如下：

一、對黨產會以突襲式（從提出調查報告至聽證，以本案是五、六十年前的案件，國民黨僅有五天時間準備資料?）召開聽證會罔顧程序正義，本黨表達嚴重抗議。

二、國民黨強調護憲、護法、不護產，「依105年9月4日第19次全國代表大會第4次會議黨務報告決議:「除保留必要之辦公室及支付已退休黨工之退休金、現職人員之年資結算金，扣除負債後如有餘額將全數捐作公益。」，此一決議，歷任主席均一再表示絕不改變，期間再度與黨產會進行秘密協商，惟該會試圖以黨產作為選舉之提票機致協商不成。

三、惟黨產會無視於其追殺本黨之行政處分均遭台北高等行政法院停止執行，且已有5個案子遭3組法官(共7位)認定黨產條例違憲，故本於其職權停止審判並提出釋憲之聲請，黨產會枉顧此客觀事實仍執意挾本次民進黨選舉大勝之餘威，繼續追殺本黨，並將一個50年前土地買賣業經三審定讞之案件拿出來辦了三場聽證，這不正是坐實蔡英文政府將政治黑手伸進司法體系並霸凌司法之鐵證。

四、就本案，事實上前兩次聽證會國民黨提出自95年至100年法院三審定讞之判決確定文件早已澄清本黨買賣葉中川先生土地供作本黨訓練機構使用，縱事隔近50年以今日之政黨法規亦絕無任何不法。

五、有本次黨產會調查報告之內容錯誤百出，甚或故意偽造，恐涉及偽造公文書，例如：買賣土地面積錯誤、買賣土地價格錯誤、買賣土地竟忽略需繳納土地增值稅，完全扭曲不動產估價師之鑑價報告。

六、監察委員陳師孟、高涌誠關於本之調查係大量抄襲黨產會之調查報告，而本次黨產會之調查報告竟然又大量抄襲檢察院之調查報告，天下文章一大抄，令人瞠目結舌，非常荒謬可笑。 

七、值得讓人好奇的是本次調查報告竟然硬扯上109年2月20日元利建設申請變更設計獲台北市政府通過之情事，不禁令人好奇黨產會為何在追殺國民黨、馬英九前總統之餘，又擴大戰場追殺柯文哲市長，是否除了想在520前向其主子表功、效忠以保其官位，並超前部署2024年的總統選戰。 

八、本案最無辜的應該是元利建設，本筆土地買賣是在民國94年(民進黨執政時期)，案經四次流標，標售底價由65億元降至40餘億元方才得標，即便是依政府採購法第22條相關規定流標兩次後亦得議價，本案實在替元利建設抱屈，不禁想起株連九族的說法。

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