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法院三審定讞變空氣？　國民黨：黨產會「1魚4吃」急表功

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▲▼黨產會至國民黨中央黨部黨史館調閱革實院土地資料。（圖／記者李毓康攝）

▲黨產會至國民黨中央黨部黨史館調閱革實院土地資料。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對不當黨產處理委員會22日前往國民黨黨史館調閱革實院土地資料，行管會主委邱大展表示，此案早已三審定讞的案件，黨產會卻執意召開聽證會，目的是「一魚四吃」急於向主子表功。

邱大展指出，黨產會針對革實院的案子辦過三次聽證會，相隔多年，4月8日倉促的舉辦第三次聽證會，原因是要「一魚四吃」，「第一吃」是傳統抹黑技倆，三審定讞的案子，判決內容非常清楚，但黨產會執意續辦聽證會。

「為何要在4月份舉辦最後一次聽證會？」邱大展說明「第二吃」，黨產會要超前部署追打台北市長柯文哲，因今年2月20日元利建設申請革實院這塊土地的建築執照，黨產會派人阻擋北市府核發執建照，但北市府認為元利建設單純標售取得的不動產，並沒有弊案可言，因此核發建照給元利建設，黨產會因而暴跳如雷，準備召開聽證會。

第三、元利建設準備推案，既然元利建設不配合黨產會繼續推案，黨產會想利用此案抹黑元利建設，影響元利建設未來銷售，非常惡劣。

第四、急於在520改組前夕向主子表功，若沒有做出成績、表功，搞不好長官會被換掉。

邱大展指出，黨產會的「一魚四吃」結果反而自曝其短、黔驢技窮，黨產會拿出來的東西跟以前一模一樣，更糟糕的是，面積、數字等錯誤百出。

▲▼黨產會至國民黨中央黨部黨史館調閱革實院土地資料，國民黨行管會邱大展主委。（圖／記者李毓康攝）

▲▼黨產會至國民黨中央黨部黨史館調閱革實院土地資料。（圖／記者李毓康攝）

▲黨產會至國民黨中央黨部黨史館調閱革實院土地資料。（圖／記者李毓康攝）

▲▼黨產會至國民黨中央黨部黨史館調閱革實院土地資料，國民黨行管會邱大展主委出面說明。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨行管會邱大展主委出面說明。（圖／記者李毓康攝）

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