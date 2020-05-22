快訊／總統府：「港版國安法」對香港民主自由造成威脅





▲總統府發言人黃重諺。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

中國大陸13屆全國人大第3次會議預計審議「港版國安法」，引發外界關注。總統府發言人黃重諺22日表示，此舉對香港的民主自由造成威脅，唯有儘速並誠意開啟社會對話，落實對港人自由民主的嚴肅承諾，才是解決問題的根本方案。

此次「港版國安法」的推出備受國際關注，美國國務院21日發聲明，敦促北京對香港自治及自由作出承諾，警告切勿在港實施國安法，美國總統川普在同一天也表示，中方一旦在港實施《國安法》，美國會作出強烈反應，但他未有加以說明。

由於「港版國安法」是一部全國性法律，其中可以寫入建立中央層級的維護國家安全機制的規定；未來如香港特區根據基本法第23條的規定履行憲制責任完成維護國家安全立法工作，這將有望在香港形成維護國家安全的的新模式，換言之，亦即國家和香港特區共同就維護國家安全問題制定法律，並在香港確立國家安全立法的「雙層執行機制」。

對於中國全國人大會議將審議港版國安法（全名：建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定草案），黃重諺表示，總統府表達高度關切。香港問題的解決之鑰，在於北京與香港政府必須真誠回應人民訴求，具體落實對香港自由民主的承諾，而非限縮香港人的自由與民主。

黃重諺強調，唯有儘速並誠意開啟社會對話，落實對港人自由民主的嚴肅承諾，才是解決問題的根本方案，同時，這也證明「一國兩制」與民主自由的必然扞格，更讓我們堅定守護台灣自由民主與主權的決心。