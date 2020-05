美議員提決議案！譴責中國「剝奪香港自由權」　裴洛西：完全不尊重法治

▲中國13屆全國人大第3次會議將審議「港版國安法」。(圖/路透)



文/中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電

中國13屆全國人大第3次會議預計審議「港版國安法」,引發爭議。美國共和黨籍參議員霍利今天提出決議案,譴責中國違反協議承諾,企圖剝奪香港自由,多位議員也在推特上齊聲炮轟北京。

中國13屆全國人大3次會議將在22日至28日召開,預計將審議備受爭議的「香港版國安法」。外界擔心類似去年的香港「反送中」運動,恐怕因此再起。

華盛頓郵報(The Washington Post)指出,這是中國歷年來削弱香港自治及全面控制香港的「最大膽作為」,企圖改寫過去23年來讓香港享有自治的「一國兩制」制度。報導表示,這部法案最快下週就會通過,且會繞過香港正常立法程序。

對此,長期關注香港議題的共和黨籍參議員霍利(Josh Hawley)今天在參院提出決議案,譴責中國違反協議承諾,企圖剝奪香港自由權。霍利也透過推特(Twitter)呼籲:「所有自由國度與香港站在一起。」

今天稍早,共和黨籍參議員杜美(Pat Toomey)及民主黨籍參議員范霍倫(Chris Van Hollen)也聯合提出法案,要對違背中國在「中英聯合聲明」及「基本法」中對香港義務的實體,及與其有業務往來的銀行,實施制裁措施。

Beijing’s announcement of yet another attempt to bring an end to the “one country, two systems” framework in #HongKong is deeply alarming. Attempting to circumvent the HK legislature shows a complete disrespect for the rule of law.