人大審「港區國安法」　陸委會批：侵害民主人權自由

▲香港問題是今年大陸的政治、經濟治理重點。（圖／CFP）

記者陳政錄／台北報導

面對正在召開的大陸全國人大會議上，將審議「港區國安法」，陸委會今早發布聲明稱，此舉假借國安之名，侵害香港民主人權自由，非但將徒增港人不滿及社會不穩，更會升高各國人士在港風險，危及香港國際金融中心地位。

陸委會呼籲，對岸相關方面應三思，勿因錯誤的決策，讓香港陷入更大的混亂，本會亦將持續密注相關發展。「任何一個文明國家的法律，理應是人民的保護傘，而非箝制自由的枷鎖。」

▲2020大陸全國兩會人大開幕。（圖／翻攝自CCTV）

陸委會表示，中共為鞏固其對香港之統治，長期以來即不斷催促基本法第23條國家安全立法；去年「十九屆四中全會」，更將建立維護國安的法律制度和執行機制，視為港府及社會各界之緊迫任務。

聲明認為，上述情形，反映中共缺乏自省能力，一味錯將香港情勢不穩定的根源，歸咎於外部勢力、「港獨」分離主義，因此急欲立法防範其所謂的國安漏洞。且此一立法舉措如屬實，則刻意迴避香港立法會程序。

據瞭解，中國大陸第十三屆全國人民代表大會第三次會議於今天上午，在北京人民大會堂召開，將審議《建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定(草案)》、《民法典(草案)》等，按照人大委員會和大陸外交部說法，這是由於去年起爆發的反修例抗爭挑戰「一國兩制」制度，為維護國家安全、社會穩定，因而建立特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。

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