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罷韓開跑...高鐵推大學生快閃優惠　國民黨怒批政治介入要董座出面說明

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▲▼ 韓國瑜市長出席MeNGO愛的迫降優惠票記者會 。（圖／記者翁進忠攝）

▲韓國瑜。（圖／資料照）

記者羅婉庭／台北報導

台灣高鐵公司公告，為響應中央流行疫情指揮中心鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」，推出5月27日到6月9日「大學生雙週快閃優惠」活動，引發質疑配合罷韓。對此，國民黨認為，民進黨剷除政敵無所不用其極，高鐵政治壓力是不是很大，還是交通部下的命令，要求高鐵董座江耀宗出面說明。

對此，黨內初選時擔任郭台銘幕僚群的國民黨前青年總團長林家興表示，「這國家機器有點誇張」，防疫新生活運動是給補助到處趴趴走的感染機率嗎，他質疑日期延長到6月9日原因，不言自明。林家興也呼籲交通委員會立委質詢交通部長林佳龍，「為何只有大學生有補助防疫新生活車票？

根據高鐵推出的優惠方案，凡符合大學生優惠購票資格，購買5月27日至6月9日期間出發之大學生指定優惠車次，並於購票時登錄TGo會員帳號，單張票價滿500元，完成旅程後即可獲贈「5折標準車廂對號座電子優惠券」1張，每個會員帳戶最高回饋2張(同筆訂位代號若包含去、回程，票價分別滿500元即可獲2張)歡迎大學生把握機會、做好準備，搭乘高鐵展開「防疫新生活」。

高鐵公司表示，若尚未加入高鐵TGo會員的大學生，必須於購票前先加入會員並完成帳號開通，才能享受本次「大學生雙週快閃優惠」回饋活動;已經購買本次活動期間之大學生優惠車票的旅客，若購票時未登錄TGo會員帳號者，則可至車站售票窗口免費辦理車票變更，並於變更時登錄TGo會員帳號後，即可享回饋優惠：高鐵公司預計於6月底將「5折標準車廂對號座電子優惠券」發送至旅客購票時提供之TGo會員帳戶。

對此，國民黨立委李德維則表示，這麼的舉動會讓認為連企業都介入政治，對台灣會造成非常負面的影響，高鐵做出最錯誤的示範，如果要寄出後疫情時代優惠，為何只針對大學生，高鐵公司雖然是民營企業，但政府的協助跟支援度是很高的。

李德維說，蔡英文政府昨天才展開新任期，今天就透過民間的手來修理政敵，民營企業有自己的使命跟目標，這樣的做法讓台灣更不民主不自由。高鐵也好、交通部也好，應該出面說明，不是說一句「民營企業」就能撇清。

國民黨立委洪孟楷表示，當然外界會認為針對罷韓，尤其高鐵的政策是自相矛盾，因為日前因應不敵疫情衝擊，提出兩波班次減少、運量大減到6月23日，現在卻推出史上最佳優惠，會造成每個班次人數增加，「車廂內還能維持梅花座嗎？」無怪乎民眾未有這樣的聯想，呼籲高鐵應該恢復班次，也應該對外說明。 

國民黨立委許淑華表示，從交通委員會的角度看，先前林佳龍先前才說在要開「防疫旅遊踩線團」，按照交通部規劃，要請第一線旅遊人員踏勘，將流程走一遍，再回報交通部與防疫中心做考量，但現在踩線團根本還沒出發。

許淑華表示，按造防疫操作，中央慢慢放寬大眾運輸的規定，但現在高鐵已經推出這個優惠，「交通部、防疫中心倒底知不知情？」踩線團都還沒出去、防疫標準也尚未放寬。若撇開防疫規定，高鐵也應該避開期末期間，設定在暑假期間，高鐵此舉是司馬昭之心，人人皆知，加上國防大學考試延後，都說不過去。

許淑華強調，這個期間推出學生優惠是「以旅遊之名，行罷免之實」她個人贊成政府在疫情結束後祭出優惠，大量在暑假期間實施。但是，明眼人都知道，為了罷免韓國瑜，民進黨現在連國家資源都用上，剷除政敵無所不用其極。

國民黨立委魯明哲也表示，「這個太巧了！」在這麼敏感的時間點，不得有這樣的聯想，早上幾位委員看到這個消息，都認為時間點太剛好，至於政策如何形成他們不清楚，即使不考慮選舉因素，這段時間接近大專院校的期末考週，「怎麼會這樣設計？」建議在期末考之後再來實施，在樣才能真正嘉惠大學生。

魯明哲喊話高鐵公司，若真的是立意良善推出防疫旅遊學生優惠，就大學生的部分應該避開期末考，六月中再實施。

文傳會主委王育敏表示，高鐵董事長江耀宗應該出面說明，為何優惠方案設計如此吻合政治議題，「高鐵是否受到政治上的壓力，是來自交通部，還是直接由行政院下達命令？」

王育敏指出，設定優惠時間，跟罷韓時間配合的剛剛好，為何恰巧只有這兩週的優惠，且規定單張票價滿500元，搭到高雄的一定能優惠，堪稱世上最優惠，如果是為了振興防疫，不如延長到端午節假期，當時更多往返需求，這讓大家高度懷疑高鐵也參加罷韓運作。

▲台灣高鐵推出大學生雙週快閃優惠新聞稿。（圖／翻攝自高鐵官網）

▲台灣高鐵推出大學生雙週快閃優惠新聞稿。（點圖放大／翻攝自高鐵官網）

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