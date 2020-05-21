陳菊接監察院長　名嘴：要不要去問宜蘭、高雄市民？

▲陳菊。（圖／翻攝陳菊花媽臉書）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文20日就職第二任期，府方人事也跟著變動，外傳前總統府秘書長陳菊卸任後有望接任監察院長一職，資深媒體人羅友志21日上午在臉書評價陳菊，認為她是一名「心中無百姓的政客」。

羅友志發文以「陳菊接監察院長，要我評論？」當開頭寫道，「她的副市長去宜蘭後，故意把一級主管塞好塞滿」，讓正當當選的國民黨籍縣長林姿妙在任期第一年的縣政會議上，面對一堆陳菊人馬，做不了事。

▲羅友志發文評價陳菊。（圖／翻攝自Facebook／羅友志 友話直說）

羅友志還指出，陳菊的文化局長在高雄，故意在正當當選的國民黨市長韓國瑜還沒就任，就開始提罷免亂市政，讓韓國瑜面對一堆陳菊人馬做不了事，「問我怎麼評價陳菊？要不要去問宜蘭縣民跟高雄市民？」

羅友志最後用Hashtag強調「心中沒有百姓的一個政客」、「要讓全台灣非我族類縣市」及「做不了事？」

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