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雲端最前線／呼應蔡英文八字箴言？柯文哲拋「天然台」

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新聞節目中心／綜合報導

總統蔡英文20日就職典禮上，針對兩岸論述以穩定為主軸，並再次提起勝選時說到的八字箴言，台灣民眾黨主席柯文哲則在同天拋出「天然台」說法，提醒蔡政府應該堅定兩岸政策，既然「完全執政要完全負責。」《雲端最前線》21日邀請立法委員高虹安、立法委員陳玉珍以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼柯文哲主席針對蔡英文總統新任期就職發表談話 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市長柯文哲 。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨19日公布「光譜論壇」結果，為蔡政府施政進行總體檢。其中「改變年輕人低薪問題」滿意度僅2成、「兩岸政策」也僅26.3%的受訪者有信心。民眾黨公關事務長吳怡萱表示，希望此次內閣改組不要「新瓶裝舊酒」，蔡政府不應僅是「大吃芒果乾、坐擁高民意」。

美國國務院宣布批准對台軍事銷售，將出售18枚MK-48 AT重型魚雷與相關設備，金額達1.8億美元。這項軍售已正式知會國會。對此，外交部長吳釗燮21日表示，重型魚雷主要是用在我國的潛艦國造，此舉也代表美方支持且願意協助我國完成潛艦國造。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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