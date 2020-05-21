六都市長合照少了他…網友惡搞「P出一袋垃圾」！高市府怒批：低級到極點

圖、文／鏡週刊

蔡英文總統就職典禮於昨（20）日順利結束，六都直轄市長除了高雄韓國瑜未到場外，其他5位均應邀出席。事後台南市長黃偉哲於臉書po出5位市長合照，卻被不少網友惡搞P圖，畫面中出現突兀的黑色「垃圾」，藉此揶揄缺席的韓市長，短短時間內就引發網友熱議。不過此舉引起高雄市府不滿，新聞局長鄭照新怒斥「非常低級，低級到了極點。」

520總統就職典禮昨於台北賓館古蹟登場，六都直轄市長均獲得觀禮邀請，除了韓國瑜未到場外，柯文哲、侯友宜、鄭文燦、盧秀燕及黃偉哲等人均親自來到現場，台南市長黃偉哲更在活動後，於臉書釋出5位直轄市長合照，引發網友熱議。

事後有網友將此合照P圖後製，在台北市長柯文哲身旁出現一包突兀的黑色「垃圾」，畫面中還寫著「六都市長合照」，藉此揶揄位出席的韓市長，立刻在網路上引起瘋傳。

此舉引發高雄市府極度不滿，鄭照新回應強調，彼此尊重是民主政治和社會素養最基本的法則，當在立場不同時，才能考驗一個人的人格，「坦白說，不管是誰後製散布的照片，都非常的低級，低級到了極點。」



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