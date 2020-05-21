呱吉預估「罷韓會失敗」…僅40萬人投同意　「多幾萬票就夾斷幾根筷子！」





▲台北市議員「呱吉」邱威傑。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

罷免高雄市長韓國瑜的投票將在6月6日舉行，到底罷韓會不會成功，已經成為近日民眾熱烈討論的議題。台北市議員「呱吉」邱威傑在臉書上貼出影片，他認為投下同意罷免韓國瑜的票數僅40萬票，象徵罷韓不會過關，「要是覺得結果不會這樣，就給我去投票！只要多幾萬票，我就夾斷幾根筷子！」

呱吉20日於臉書上貼出一支「罷韓選情如何？呱辦難道是在看高雄人沒有？」影片，只見他和辦公室同事預估6月6日罷韓同意票數、不同意票數。

在呱吉辦公室的助理中，多數人都對罷韓行動有信心，僅一人認為不會通過，寫出了同意票55萬票的數字，與罷韓通過票數57萬票相當接近，但沒有過關。

呱吉也詢問該辦公室2位高雄市民助理，一位認為總統蔡英文在高雄得票數是100萬，那大概會有50萬市民出來投同意，不過還是不會過關；另外一位助理表示，高雄人不可以賭不通過，所以預估會有58萬同意票，罷韓過關。

至於呱吉本人怎麼看？他認為「沒有那麼樂觀」，覺得同意票只會有40萬票，不同意票為30萬，「你要是覺得結果不會這樣，就給我去投票！只要多幾萬票，我就夾斷幾根筷子！」

關於夾斷筷子，呱吉曾在大港開場脫口秀中表演用屁股夾筷子，結果引起熱議；不過呱吉此次並沒有說明要用何種方式夾斷筷子。

根據規定，罷韓投票必須要有25%以上、約57萬4897人投下罷免同意票，且票數要「同意＞不同意」才算罷免成功。

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