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吃魯肉飯、走訪墾丁？　沈富雄批陳時中「半吊子解封」

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▲▼沈富雄出席平秀琳新節目《平論無雙》記者會。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

「要『順時中』，也要講個道理！」面對台灣連續13天零確診，前立委沈富雄認為，這的確很不容易，但是看到中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中最近放出來的消息，充滿矛盾且六神無主，應想好接下來要怎麼走，「要一直洋洋自得的嗨下去嗎？」

面對台灣本土連續好幾天零確診，沈富雄21日在臉書上提到，陳時中團隊極端戒慎恐懼「如果有新案例，誰負責？」但其實國人不會苛責，且根據過去四4個月的經驗，「處理就對了，該怎麼辦就怎麼辦，何懼之有？」

沈富雄認為，依目前的做法，對防疫不再加分，卻揑死瀕危的內需產業，用間隔板到夜市吃魯肉飯，週六要到墾丁示範「防疫旅遊」，這種半吊子的解封，再多的紓困與振興也是事倍功半，「陳時中最近放出的訊息充滿矛盾與六神無主，魯鈍如我，實在不解。」

沈富雄提出多項質疑，指陳時中說過「現在算是通過了期中考，期末考是疫苗上市」，那兩次大考之間是要繼續過防疫生活嗎？他認為只要國境守得住，應該全面解封恢復正常作息才對。

沈富雄說，此後國境防疫的作法想好了沒有？當國內恢復正常，國境防疫只有更「緊」，但國際間及經貿往來的壓力會要求更「鬆」，這種緊中要鬆，鬆中要緊的拿揑是大學問，這就牽涉到快篩能量是否提升？國外旅客出發前要採陰幾次？採陰後要不要隔離？入境後要如何篩檢且監控多久？旅客如果是無症狀採陽，如何處理？

沈富雄表示，陳時中說「現在社區已經平緩下來」，但是社區何時緊張過？55個本土案例是分屬幾個家庭的零星群聚感染，不是否認是社區感染嗎？現在怎麼稱為平緩下來？應該是全無疫情才對。

最後，沈富雄認為，防疫前半段很成功，但應該想想接下來要怎麼走？譬如說，磐石軍艦官兵的第二次抗體檢測結果已經出來，而且三家一致，為何陳時中一直按下不表，諱莫如深，到底有何不可告人之處？台灣現在是一個無毒、恐慌的愚人島，要一直洋洋自得的嗨下去嗎？

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