老司機快來！北市酒店業悶了1個多月　14家業者今解封

▲黃副市長珊珊視察酒店復業。（圖／記者張一中攝）

記者陳家祥／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，全國舞廳酒店停業，直到近來才鬆綁。台北市政府21日宣布，店家完成實名制APP相關訓練課程後，經審查21日計有14家合格業者復業。晚間8點，副市長黃珊珊也率產發局長林崇傑、資訊局長呂新科等官員，到店家視察執行狀況。

黃珊珊表示，今天主要是第一批復業的店家，昨天都上過課，安檢也都通過，已經取得復業許可，今天來看一下實名制使用狀況，確認員工都會使用，將來的查核、稽核上也比較不會有問題。她也呼籲業者好好配合，做好防疫、順利把實名制做好，讓防疫工作不會再有任何影響。

「酒店舞廳的部份現在主要是先第一波。」黃珊珊指出，接下來陸續復業後，會請警察局開始稽核，未來也會有一個稽核APP，用於查證現場客人的身分證，若沒有被登錄，如果沒有就表示實名制沒做好，會進行記點，超過3點會勒令停業。

黃珊珊重申，原則上就是希望業者做好實名制，市府會把事情講得很清楚，「如果業者沒有做到的話，我們會非常嚴格執行，應該目前為止大家都可以理解到北市府的決心」。

至於後續其他業者的復業規劃，黃珊珊說，業者來申請前應該先自我檢查，「因為這次大火，台北市對稽查標準有做相關的修正，甚至更嚴格」；黃說，目前就是請業者申請複查，合格後才會過，但標準會比以前嚴格，希望他們先自我檢查，趕快讓他們設備符合規定，復業時間就會提早。