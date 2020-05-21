國內新冠肺炎疫情降溫　金門特色「砲操表演」即將重現

▲金門縣室內觀光景點將逐步開放，其中「砲操表演」近期將重現。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚／金門報導

因應新冠肺炎疫情，金門縣政府從1月底暫停開放部分密閉式空間景點，雖多數景點仍正常開放參觀，但獅山砲陣地一向是金門最熱門景點之一，尤其是精彩的砲操表演，更是遊客必參訪的行程，暫停開放的措施讓多數遊客直呼可惜！不過近期國內疫情漸趨緩，觀光人潮逐漸回流，縣府已規劃近期將陸續重新開放各密閉式空間景點，各景點人員也蓄勢待發準備好要迎接遊客，尤其砲操表演將在近期重現。

觀光處表示，獅山砲陣地園區自開放參觀後，設有旅服中心，並展示75山砲、105榴砲、155榴砲及8吋榴砲、榴砲用品及精彩的砲操表演，每年吸引約有24萬人次以上遊客參訪，是金門地區觀光旅遊的熱門景點，疫情期間雖暫停開放參觀，但園內仍持續維護各項設施設備，近日更邀請金防部教官前來指導砲操表演人員，除了加強動作、口令及武器介紹外，將以更整齊劃一的陣容，希望帶給遊客更震撼的體驗。

觀光處強調，配合交通部觀光局規劃第一階段5月27日至7月31日推動防疫旅遊及初步鬆綁部分公共運輸防疫措施，將陸續調整原先暫停開放「閉密空間」景點重新開放參觀，並宣導遊客入場戴口罩、採用實名制等措施，藉由人流總量控管，讓旅客安心來金旅遊，以兼顧防疫與觀光旅遊需求。