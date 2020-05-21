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每人發20萬日圓！日本留學生紓困條件曝光...未來要能對日本有貢獻

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▲▼ 日本學生,制服,女學生,高中生,JK,cosplay,高中制服,女生。（圖／視覺中國）

▲留學生也可領紓困金。（圖／視覺中國）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情於全球大擴散，因此重創日本經濟，安倍政府先前宣布每人發放10萬日圓（約新台幣2.7萬元）補助，同時也補貼在日本的留學生每人20萬日圓（約新台幣5.5萬元）。不過，日本文部科學省則解釋稱，成績在校前30%的留學生，才有資格領取這項補助。

據《共同社》報導，文科省官員荻生田光一19日表示，內閣會議決定針對大專院校約43萬人（含留學生）發放現金補助，但領取條件有三項，包括用來支付學費的打工收入減少5成以上、離鄉背景生活、每年從老家領到的生活費不足150萬日圓（約新台幣41萬元）等。

然而，留學生若想領取這波紓困金，還必須要是成績優秀者，約為成績排在前25%至30%左右，每月出席率還要在80%以上，除了入學費之外的生活費匯款每月平均在9萬日圓（約新台幣2.5萬元）以下、在日撫養者年收入未滿500萬日圓（約新台幣138萬元）。

不過，外界就反彈說政府是否差別待遇？文科省表示，「多數學生終究回到自己的國家，設定條件僅限將來能為日本做貢獻的有為人才。」還強調條件僅提供給各大學評估，校方還是能依據有經濟困難的學生來調整，由大學自行發放。

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