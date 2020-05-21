中國「這點外交政策」毀兩岸關係　外媒：可能反促成台灣共和國出現！

▲蔡英文第二任期，台海關係引關注。（圖／路透社、記者李毓康攝）

記者陳亭伃／綜合報導

蔡英文20日就職典禮結束，第二任期開始，外界相當關注在此次任期內的中國與台灣的關係發展，外媒即分析，若中國不改過去「強硬」的外交作風，恐怕只是將台灣更快推向獨立，到時可能出現「台灣共和國」取代如今的中華民國。

根據《FP-Foreignpolicy》報導，蔡英文在1月份以得到57％的選票數連任，在立法院得到多數席次，給了中國當頭棒喝。數十年來兩岸關係的爭議，不論追溯歷史，或以政治雙邊政治立場，都無法有明確的答案，過去曾以「九二共識」達到和平基礎，然而在民進黨執政後，立即拒絕承認九二共識，讓中國方面相當憤怒，至近兩年，在外交政策上採取強硬、金錢外交政策，讓台灣國際立足點減少。

報導即分析，隨著中國的經濟能力增長，能夠金援許多國家、提倡國與國之間的經濟、文化發展，因此在外交政策上，態度趨於強硬，從檯面下的壓制，到如今在檯面上要求國際不得承認台灣為「國家」；並且以增加金援的方式，要求台灣邦交國斷交、與中國建交。尤其近日所舉辦的WHA即為明顯的案例，中國外交部提到，「部分國家並未有共識，挺台參與WHA恐怕將會導致防疫進程受到干擾」。

2019年中國領導人習近平特提到「九二共識」基礎為一個中國，而蔡英文政府則持不同政策立場。報導中也提到，中國若以強硬的方式繼續和台灣交涉，會激起台灣人更強烈的反對意識，甚至有一天會出現「台灣共和國」取代中華民國。

報導尾聲也建議，中國政府應該以「靈活、和平」的方式與台灣交涉，並且給予台灣人尊重與空間，找到合情合理的方式進行雙邊對台，否則原先創造的兩岸和平恐會繼續從指縫中溜走。

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