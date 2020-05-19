17歲嫩妹提分手「慘遭男友肢解」　頭顱包錫箔紙防流湯…殘肢破碎到家人找不完

▲瑞典女孩慘遭伊拉克男友剁頭。（圖／翻攝自se.shotoe.com）

記者陳亭伃／綜合報導

瑞典一名17歲少女去年11月被家人通報失蹤，而失蹤前曾與伊拉克籍男友談分手，並表示要到對方家收拾東西，之後失去聯繫。經過警方多日搜索，竟在男方家中發現屍塊，經過DNA檢驗之後，確定就是被通報失蹤的少女，甚至還將頭顱用錫箔紙包起來放在行李袋中準備丟棄，全案將進行審訊。

根據英國《每日郵報》報導，17歲的安德森（Wilma Andersson）去年11月與前男友沙巴茲（Tishko Ahmed Shabaz）談分手，當時告訴家人要到沙巴茲家收拾東西，但之後卻失去音訊。警方接獲報案之後，隔兩周在沙巴茲的住處找到了疑似人體部位，送檢之後確定就是安德森的屍塊，此外，同樣在其住處找到了安德森被剁下的頭顱，並用錫箔紙包裹放在行李袋內準備丟棄。

沙巴茲被指控謀殺，但他卻否認，根據鄰居指出，沙巴茲的公寓在案發前曾傳出尖叫聲，沙巴茲也向安德森的父母表示「安德森早就離開住處」，但警方仍發現安德森的外套、包包都在沙巴茲的衣櫥內。此外沙巴茲的公寓地板也出現血跡反應、廚房更有一把刀上殘留血跡。

法官表示，目前安德森所有的屍塊都尚未找齊，她的母親也相當悲痛表示，「如果民眾要看到奇怪的東西，一定要幫忙留意一下」。沙巴茲被指控多項罪名，包括分屍、謀殺罪，但他不認罪，甚至表示「自己曾經深愛過這個女孩」。

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