提中華民國台灣「過去70年」　陳玉珍批蔡英文「有智慧的台獨」：都109年了！

▲立委陳玉珍質詢陸委會主委陳明通政府520後的兩岸政策。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

520就職演說上，總統蔡英文在結論表示，「過去七十年來，中華民國台灣，在一次又一次的挑戰中，越發堅韌團結。」對此，國民黨籍立委陳玉珍今天在立院質詢陸委會主委陳明通時，重提國號問題，並進一步質疑「難道中華民國只有70年嗎，在金門都109年了？」認為這可能是變相的、有智慧的講台灣獨立。

陳玉珍首先提到，蔡英文一直說中華民國台灣，但馬祖、金門、澎湖都在台灣本島嗎？表示若說「中華民國台澎金馬」還可以接受，但「這些都討論過了，我就先不再討論。」

▲陸委會主委陳明通就「兩岸關係新展望」赴立院專題報告和答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

她接著表示，檢視昨天蔡的520談話，反覆提到「過去七十年來」的說法，以及中華民國台灣在此期間的挑戰，不過「中華民國不是109年嗎，只是70年前政府來到台灣島」，因此她詢問陳明通，「覺得總統是不是很有智慧的講台灣獨立。」

陳明通回應，這只是歷史脈絡，並表示尊重委員說法。陳玉珍繼續追問，中華民國有沒有包括金門？中華民國在金門存在了109年，甚至要說70年的話，民國38年古寧頭就在打仗了，所以，蔡英文看起來是很有智慧的轉換概念，用迂迴的方式處理，因為「沒辦法勇敢的說出來、帶領勇敢的台灣人做出勇敢的動作。」

對此，陳明通繼續重申，尊重委員看法，並表示政府會依照中華民國憲法和兩岸人民關係，來處理兩岸議題。

但陳玉珍接著表示，憲法條文內容就提到，「因應國家統一前之需要」，詢問蔡政府是否要推動國家統一。陳明通說明，憲法增修條文裡，是授權處理兩岸事務，沒有處理政治問題，另對於立法委員修憲等的提案，陸委會尊重，但沒有評論。

至於小三通何時開航復行，陳明通表示，國境管理是為因應疫情，且中央流行疫情指揮中心是一級開設，各部會會遵照指揮中心的判斷。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

