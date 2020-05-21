2020全國政協會議開幕　汪洋「39字」對台工作曝光

▲大陸全國政協主席汪洋發表政協工作報告。（圖／翻攝自CCTV）

記者陳政錄／綜合報導

大陸全國政協十三屆三次會議21日下午3時在北京開幕，大陸全國政協主席在進行工作報告時，針對台灣和港澳問題，強調要「緊緊圍繞推動『一國兩制』行穩致遠」，深化和台灣有關黨派團體、社會組織、各界人士的交流交往。

汪洋就2020政協工作報告第三點內容表示，全國政協將做好大團結、大聯合工作，為民族黨派、無黨派人士，在人民政協更好發揮協商、協調工作。

▲大陸全國政協十三屆三次會議於5月21日下午3時在北京開幕。（圖／翻攝自CCTV）

港澳台方面，汪洋說，要緊緊圍繞推動一國兩制行穩致遠，強化港澳委員政治責任使命擔當，完善特別行政區相關制度機制，「深化同台灣島內有關黨派團體、社會組織、各界人士交流交往。」另就僑務工作，展開調研考察。

稍早，汪洋還在回顧2019年全國政協工作重點時，提到政協在去年參與舉辦第十一屆海峽論壇，就兩岸基層治理交流溝通。

值得注意的，汪洋在去年2019年兩會做政協工作報告時，雖同樣提到「深化與台灣島內有關黨派團體和人士的交流」，但也先表明，要「認真學習貫徹中共中央總書記習近平在《告台灣同胞書》40周年紀念會上的重要講話精神，堅決反對『台獨』」，並提及參與舉辦海峽論壇相關活動。

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