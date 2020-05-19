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味全龍隊新主場來了　新竹市立棒球場OT簽約

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▲新竹市立棒球場正式簽署委託民間經營管理合約。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市立棒球場正式簽署委託民間經營管理合約。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹棒球史上最重要的一天！新竹市立棒球場重建工程於去(2019)10月正式啟動後再邁向重要里程碑，今(19)日新竹市政府由新竹市長林智堅代表，與職棒味全龍旗下龍來球場公司陳宏隆董事長正式簽署委託民間經營管理合約，龍來公司將擁有新竹市立棒球場10年經營權外加5年優先續約權；林智堅表示，共投入8.7億重建棒球場，未來1萬人的新竹球場將成為味全龍隊新主場，也讓竹市成為非六都第一個職棒城市。

今日新竹市立棒球場委託民間經營管理簽約儀式，在體育署長高俊雄、中職會長吳志揚、味全龍領隊吳德威及打擊教練張泰山的見證下，由林智堅與陳宏隆簽署，林智堅說，預計2021年底落成嶄新的球場，透過不同領域專長團隊共同合作經營，將造福竹竹苗155萬球迷，再創台灣職業棒球新巔峰。

「新竹球場這條重建之路我走了五年」林智堅分享，新竹市立棒球場的重建充滿了挑戰，成立第五隊是蔡英文總統上任後提出的棒球三支箭，在他與團隊奔走向前行政院長林全與政務委員張景森爭取，才終獲中央的支持，後續攜手體育署與中職，才有今天順利與味全龍簽約，完成球迷的期待。

林智堅表示，今天的心情宛如嫁女兒，新竹球場承載著台灣職業棒球重要的一頁，熱情球迷過去的回憶以及未來的期待，讓重生的新竹球場有了新生命；他強調，「味全龍」的復隊計畫，對所有球迷而言，就像是夢幻一般的事，不僅僅「龍魂不滅」有了延續，且使得原僅四隊的職棒再增一支強勁隊伍，未來預期激起更多火花帶來更精采賽事，提高了職棒的可看性，燃起全民的「棒球魂」。

林智堅說，為了打造更符合職棒與球迷需求的球場，他上任來向中央爭取8.7億的重建經費，重建工程已在去年10月啟動，經過重新設計後，可以容納1萬名球迷的嶄新場地，嶄新的新竹市立棒球場將成為全國最優質棒球場之一，並規劃成為科技化的智慧球場。

體育署長高俊雄表示，新竹球場是OT2.0的最佳典範，透過政府建設硬體，吸引民間參與規劃與日後營運，共同在這座有歷史意義的球場上把球迷一同找回來；中職會長吳志揚指出，新竹球場40多年前曾是台灣最好的球場，在新竹市政府、中職與味全的努力下將第五隊帶回球迷的面前，味全龍也象徵職棒再起，聯盟會在球場建設規劃上全力協助新竹市。

陳宏隆表示，他們對市府團隊有信心才會在球場落成前先簽約，頂新集團已順利完成「味全龍」隊的重組計劃，並由葉君璋擔任龍隊總教練，承先啟後意味濃厚，而除了職業棒球外，針對基層也推動了接棒未來的公益計畫，認養了中台灣共21所學校，贊助3年球衣、球具設備和基礎棒球教育訓練，對於新竹市的棒球想像，除了基層棒球的扎根，更會提撥營業收入的一定額度做為基層棒球推廣基金，讓棒球在新竹市蓬勃發展。

教育處長黃錦能表示，配合前瞻基礎建設計畫，新竹市政府向行政院申請8.7億元經費棒球場興整建核准，在去(108)年1月工程順利完成招標，而目前施工階段進行順利，藉由跟頂新集團與味全龍團隊的合作，將為新竹市立棒球場開啟全新篇章。

黃錦能進一步說，市府在這幾年逐步將各級球場安排到位，105年虎林棒球場徵收眷改荒廢地，整建完成，目前新竹市各級學校的棒球隊與社團皆能在新的場地上進行訓練與賽事，而市內多所學校校內棒球場，逐步進行整建，社區棒球部分則在原已有四座壘球場的頭前溪畔，新增新竹左岸簡易棒球場，從點、線、面將竹市棒球的硬體設備做足，從小到老，都能夠享受棒球體驗與觀賞的樂趣。

新竹市政府教育處表示新竹市立棒球場的興建預定於2021年底完成，目前味全龍積極參戰，於2020年從二軍出發，2021年上一軍，就未來球場的經營方向及軟硬體設備，都希望能夠獲得更多球團與各方面的意見，讓新竹市立棒球場能夠以嶄新且完善的面貌提供給所有使用者。

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