建功高中自製5A++考前特餐　祝福考生智慧躍進

▲5A++特餐，在白飯上用海苔灑上5A++，祝福學生會考5A++。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

109年國中教育會考明(16)日即將登場，今(15)日建功高中師長們特別為國九同學中午的營養午餐準備5A++特餐，在白飯上用海苔灑上5A++，祝福學生會考5A++，下午也將帶領同學前往看考場，期待建功所有考生，會考順心又開心。

建功高中校長林國松表示，為讓考生考試順利，5月初已和家長會長及主任們帶著虔誠的心，到新竹知名關帝廟向文昌帝君祈福；另建功高中高三的學長姊，這幾周來，陸續以行動祝福校內的學弟妹，利用週六，申請進校，到國三的教室黑板裡，以過來人的角度，留下許多感人的文字與圖畫，希望國三學弟妹也能如心所願，考出最佳成績！

建功高中考生李昀宸表示，看到學校用心準備的5A++特餐的營養午餐，整個精神都來了，面對會考的壓力，有時真的會讓人喘不過氣，今天看過學校用心準備的特餐，吃下5A++的海苔飯後，相信明天一定會有好運氣。

建功高中教務主任黎采琳提醒考生們留意下列事項：

一、今年家長無法進入陪考，但考生仍可進出考場，午餐有以下建議方式：

(一)家長自行準備午餐，送到家長聯絡區或是自行與小孩約定地點領取。

(二)家長帶小孩外出休息與用餐。

(三)學校代訂。(因有衛生安全之考量，已委託本校營養午餐廠商製作便當，該廠商為HACCP餐盒食品廠商。)

二、當天進出校門都需檢查准考證，戴口罩量體溫，務必提醒小孩記得攜帶。

三、無法預估當天的車流，建議和小孩約定的地點，盡量不要約在校門口。

教育處表示，因為武漢肺炎疫情，今年會考的方式與規定有許多的變動，提醒考生及家長門注意各校提供的訊息，因應家長無法陪考，新市也為考生服務做足準備，期盼竹市學子考試順利。