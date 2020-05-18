疫情趨緩　竹市府開放國中小評估恢復集會式畢業典禮

▲竹市府將開放各校依情形評估舉行畢業典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府日前因應疫情嚴峻，曾要求各校暫停集會式畢業典禮，降低群聚感染風險，新竹市長林智堅今(18)日表示，因應疫情趨緩，市府考量畢業典禮為人生重要階段，對學生意義重大，將開放各校依情形評估舉行畢業典禮。

教育處表示，由於各校人數規模不一，將由學校依照人數規模，決定畢業典禮形式，如部分學校學生人數較多，若舉行集會式畢業典禮，將超過千人，教育處建議可分梯次、縮小規模辦理，希望在防疫安全前提下，讓師生、家長仍能擁有畢業典禮的美好回憶。

教育處也提醒，國中小舉行畢業典禮，仍須遵守「防疫新生活運動」守則，包括落實消毒、實名制、體溫量測與社交距離等措施，若無法維持社交距離則要配戴口罩，並建議遵守「室內100人、室外500人以下」集會原則。

教育處也提醒，各校畢業典禮應事先掌握參加者資訊，包含旅遊史、接觸史等，另建議各校優先考量室外辦理，若於室內辦理，務必確保活動空間通風良好。

教育處處長黃錦能強調，由於各校人數與空間不同，建議各校依照自身條件，採取最適合方式舉行畢業典禮，如部分學校規劃創意畢典，由班級內辦理專屬畢典、氣氛溫馨，輔以逐班至禮堂頒發畢業證書及相關獎項，讓學生與家長兼顧防疫安全與美好回憶。