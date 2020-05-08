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竹市科展視訊評審　創全國視訊科展先例

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▲新竹市科展視訊評審會場。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市科展視訊評審會場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市第38屆國民中小學科展8日於關東國小首度採視訊評審方式辦理，原預計湧入730餘位參賽師生，因應武漢肺炎疫情防疫工作，並兼顧推動科學教育的原則，首創以視訊直播的方式，在全市48所學校同步進行評審。新竹市長林智堅表示，防疫期間，許多活動研擬取消或延期，為持續科學教育的推動不因疫情受影響，本市採用視訊評審，學生透過視訊直播方式介紹作品，展現智慧城市應用在教育學習實質成果。

教育處表示，本屆科展共有國中69件、國小84件，共計153件作品，500餘位參賽學生角逐全國賽資格，將評選出7件作品代表本市爭取更高成績。8日辦理視訊實體評審，事前已針對參賽學校召開說明會，講解操作流程及注意事項，多次進行資訊設備測試、賽前視訊線上演練，並設定及提供各參賽作品專屬的視訊帳號，請各校於賽前進行連線測試，以確保每個環節都能順利進行。

「第一次用視訊比賽，很特別也更安心。」關東國小張愷芮表示，這樣的方式可以在學校直播，避免群聚感染，同隊隊友孫靖家一旁補充說，除了研究科展主題，還學會了如何使用視訊平台，也知道怎麼架設設備，是一次很特別的經驗。

關東國小校長李瑞剛表示，今年科展正值防疫期間，為讓科學教育兼顧學習與防疫，在市府全力支持下，新竹市採用視訊科展評審，從初期開始籌備到正式比賽，動員人力高達90人次，這麼一個龐大的競賽，事前各項工作期程的管制更顯重要，現場人力的訓練與安排，以及所有資訊器材的調度與整備，都不容許與有任何差池與疏漏，很開心整個比賽過程在大家同心協力下順利圓滿完成，也首度創下全國視訊科展的先例。

教育處長黃錦能表示，教育預算佔新竹市總預算最高比例，除改善學校硬體設備外，在科學教育上，挹注經費舉辦各項科學競賽，推動科普教育及培養資訊能力不遺餘力，更獲前瞻基礎建設計畫與聯發科教育基金會全力支持，將打造一座結合兒童圖書與科普教育的兒童探索館， 讓科學教育推動向下札根。

教育處表示，過去科展評審方式，參賽學校需將作品製成展板，放置於承辦學校展場內，於評審日由參賽學生親自向評審講解、說明、操作及回答問題，今年科展評審改以「視訊線上直播」方式辦理，由參賽學生製作展版作品放置於自己學校，並透過視訊方式介紹作品，向評審說明實驗理念及答詢，對市府、參賽學校及承辦學校團隊，都相當具有挑戰性！

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