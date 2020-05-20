放棄穩定公職台科大校友環遊世界8個月　黃德倫返鄉創業培育建築人才

▲台科大建築所校友黃德倫成立建設公司，打造夢幻工作環境，他鼓勵學弟妹若想進入建築產業，一定要抱持願意學習的心。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台科大建築所校友黃德倫，畢業後環遊世界，飽覽各地特色建築，累積豐富建築靈感，返回故鄉宜蘭創業成立「德築建設」，用大自然融合的建築設計，打造了許多美學建築，更提供實習機會，培育建築人才，用自身故事告訴有熱情從事建築業的學生們，只要敢闖願意學習，都有無限可能。



台科大指出，「德築建設」由黃德倫於2012年成立，強調建築順應自然環境和在地人文特色，打造與環境相融合的美學建築。黃德倫也獲選成為台灣40位來自不同領域的40歲以下最具影響力、領導力和創新力的建築領域年輕領袖菁英代表。

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▲黃德倫、主持建築師藍商佑（右），展示德築建設作品。（圖／台灣科技大學提供）



台科大表示，黃德倫2006年自台科大建築所畢業後先是考上公務員資格，進入新北市政府工務局任職，後來升任法規組組長。2009年決定辭去公職，展開為期八個月獨力環遊世界一圈的旅程。黃德倫靦腆的說，為了累積自己的建築養分，出國的錢其實是貸款來的，回國後才正式創業，深耕宜蘭和台北各地城鎮，設計獨具創意的建築。

▲黃德倫作品－德幼兒園。（圖／台灣科技大學提供）



黃德倫說，他其實是從鄉下後段學校努力拚進台科大的學生，在台科大的大學和研究所兩個階段受到很大啟發。台科大給學生很大的自由，想做什麼都可以，老師提供一個方向就讓學生自己去探索，不會限制學生的發展，讓他自己有更多空間針對自身的興趣學習，並多方嘗試，英文原本不太好的他，也在台科大以英文發表論文、參加生平第一次國際研討會，不但拓展了視野，更開創了無限可能，在台科大最大的收穫就是讓他覺得原本遙不可及的事情，原來不須畏懼只要努力都可以做得到的。



回顧創業過程，黃德倫說，環遊世界讓他看見各地頂尖的設計，也了解自己的個性比較開創且喜歡嘗試，出來創業會比單純在事務所工作有更多發揮的空間，因而決定成立自己的公司。

▲台科大建築系畢業校友藍商佑，現為德築建築主持建築師。（圖／台灣科技大學提供）

對現在就讀建築系的學生，黃德倫以學長的身分給予建議，建築事務所的工作很多面向，工作會碰到的挑戰也很多，所以更需要具備一顆積極學習的心，要有願意學習的心態，保持開放的心胸，才不會侷限住自己的成長。



為了培育建築人才，黃德倫提供學生暑期實習機會，讓對建築、室內設計、平面設計等領域有興趣的學生，在畢業前先到業界累積實戰經驗，學習使用建築BIM Revi軟體、基地測繪、品牌活動籌畫、展演空間規劃等工作，對產業現況有更多認識。

