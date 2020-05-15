中華醫大幼保系校友吳沛欣、黃怡燕、陳姿伶　當選績優教保人員

▲中華醫大幼保系畢業校友吳沛欣、黃怡燕、陳姿伶（左起）當選台南市優良教保人員，返校與師長分享喜悅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市2020年度優良教保人員選拔，中華醫事科技大學幼保系畢業校友吳沛欣、黃怡燕、陳姿伶，當選績優教保人員，3人連袂返校與系上師長及學弟妹分享喜悅，幼保系特別製作慶賀海報相迎，對校友的傑出表現與有榮焉。3位當選人將於9月接受台南市政府頒獎表揚。

中華醫大89級畢業的吳沛欣，目前服務於上華幼兒園、97級黃怡燕在快樂幼兒園、95級陳姿伶在巧可碩幼兒園，3人雖然服務於不同的幼兒園，但對幼教的投入卻有著同樣的熱情，今年3人分別被服務的幼兒園推薦參加台南市2020年度優良教保服務人員選拔，在眾多角逐者中脫穎而出，當選績優教保人員。

請繼續往下閱讀...

吳沛欣等3人獲推薦的具體事蹟經評選結果足堪表揚，其中吳沛欣具備國際AMI.蒙特梭利3-6歲的教育專業領域，教學之餘積極參與校內外各項領域的研習探究，以專業知識、愛心、專心與耐心來引領各個階段的兒童們；平日為教養有困難的家長找尋資源、教養文章；暑期時以師徒的傳授方式，培育各大院校輔導即將踏入幼教新鮮人的大專院生，不斷在幼教工作上積極付出與學習。

黃怡燕秉持教育是感受也是涵詠的理念，疼惜每一個幼小的心靈，提供多元教學方式啟發幼兒創造思考潛能，激發幼兒學習興趣和參與活動的主動、積極性，尤其著重五感體驗學習並大量引用物質材料引導幼兒在操作學習過程中動手、動腦、動口，有效使用肢體語言吸引幼兒注意力，樂趣化的玩學課程強化經驗學習與適性學習。

陳姿伶擅長活動企劃與溝通，秉持生活教育是教育的根本瞭解孩子的需求，用生動活潑的教學引導孩子從遊戲中學習，培養幼兒帶得走的能力及擁有一顆感恩惜福的心。此外，積極企劃活動帶領幼兒園的小朋友參加台南市各單位舉辦的幼兒競賽活動及社區關懷服務，多次獲得第一名、優選及佳作等成績，強化幼兒的學習成就感和自信。

吳沛欣、黃怡燕、陳姿伶原本是不相識的學姐學妹，這次因為同時當選績優教保員而熟識，3人特地抽空一起返校向幼保系的師長培育之思表達感謝及分享喜悅，系主任傅清雪帶領系上老師製作慶賀海報相迎，也當面向3位表現傑出的績優教保員系友表達祝福。

傅清雪主任表示，華醫幼保系每年培育四技、二技與五專學生畢業後投入幼教、托嬰及安親班等工作，課程安排強化實務知能，畢業生具備幼兒園教保員資格，畢業立即就業且表現不俗，令系上師生與有榮焉。

・全台唯一花神廟，超浪漫