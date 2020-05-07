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簽名被偽造！男無端背債9000萬　向女友訴苦卻慘遭退婚

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▲▼簽名被偽造！男無端背債9000萬　向女友訴苦卻慘遭退婚。（圖／翻攝自新京報）

▲男子到銀行門口抗議。（圖／翻攝自新京報）

記者陳政錄／綜合報導

一筆莫須有的巨額債務，讓他的人生跌入深淵！據《新京報》報導，大陸江西省有一項姓男子，在幾年前決定賣房創業時，到銀行貸款才得知，自己竟然無端背負了2239萬元（人民幣，下同，約合新台幣9448萬元）的債務，經查發現是自己的指紋、簽名被別人偽造，銀行竟然還審核通過，簡直欲哭無淚。

當事人項先生自述，自己2016年大概11月時，因為自己想要經營網路商店創業，所以到銀行貸款，但銀行查詢他的徵信紀錄後，卻告訴他「2015年5月份，你給一家公司作為擔保，這筆錢已經逾期了，逾期有將近兩千多萬。」

▲▼簽名被偽造！男無端背債9000萬　向女友訴苦卻慘遭退婚。（圖／翻攝自新京報）

▲合約上項姓男子的簽名、指紋均被偽造。（圖／翻攝自新京報）

隨後，項先生還在2017年4月，遭到該逾期方華夏銀行南昌分行起訴，要求償還貸款。根據銀行提供的《個人最高額保證合同書》內容，他曾在在2015年5月6日，為南昌索克斯公司擔保，向銀行貸款。

面對如此無妄之災，剛賣房打算創業、並與女友論及婚嫁的項先生簡直是欲哭無淚，「我自己賣掉了房子創業，什麼都弄好了，幾千萬的貸款，誰都承受不了，我中間真的好幾次都想輕生。」

甚至在法院傳票發過來後，女友沒等到被冤枉的項先生真相大白，就直接表明，「我不跟你結婚了」，決定退婚。

直到2018年9月司法鑑定結果出爐，證明合約中的指紋、筆跡均係偽造，江西銀監局也四次約談該銀行，查明過程中存在員工管理不當、貸款審查不嚴等嚴重違規問題後，才總算還了項先生清白。

但時隔將近2年，項先生近日再度向媒體表明，雖然銀行後來撤訴，但自己徵信不良的紀錄一直都沒有消除，換話說，「從2016年開始，我就不能去貸款」，和執行其他許多業務。因此他也站出來喊話，希望銀行能賠禮道歉，恢復他的徵信紀錄、賠償經濟損失，並聲明該擔保合約作廢後，不會再追償。

►「即日起，我退出老化黨。」

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