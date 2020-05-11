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再2個月畢業！他迷惘「考公職VS家人出錢開店」怎選　網曝關鍵開勸：先別

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▲▼SAT考試分為推理測驗和學科測驗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO問「考公職VS開店」要怎麼選。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

轉眼畢業季就要到了，有些新鮮人準備踏入社會，但同時卻又迷惘著。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起討論「要畢業了卻不知道要做什麼工作ㄋ」，說他再2個月就要畢業了，但對未來還是沒什麼想法，目前有想說要考個公職，家裡人則是願意開間店讓他做看看，「如果是考公職跟開間店闖蕩看看，大家會怎麼選呢？」

這位網友文中表示，他本身是念化學相關，但對這方面完全沒興趣，家裡經濟雖然過得去，但他也不想在家混吃，目前的想法則是乾脆考公職，「我本來還蠻會考試的，但這就是最安全又無聊的選擇。」

請繼續往下閱讀...

除了考公職的選擇，原PO也透露，家人有跟他說，如果還不知道找什麼工作，可以幫他開一間店，「但是要開什麼店我也完全沒有頭緒，可能要再想想吧！」最後好奇其他人會選考公職，還是開間店闖蕩看看。

▲▼裝潢,粉刷,油漆。（圖／pixabay）

▲許多人覺得原PO太迷惘，開店不是件好事。（示意圖／Pixabay）

貼文引起一陣熱論，不少人看到後，都建議原PO考公職，「先考上公職再說吧！開間店光是房租就不知道要燒多少錢了」、「呃最近景氣差，先找工作，以後有想法了再決定要不要開店」、「剛畢業就想開店難度太高了，先考個公職，輕鬆的路慢慢考慮」、「考公職，假日去其他店裡打工學經驗」、「你目前狀態還是考公職吧！」

而大部分網友都覺得，原PO的問題在於太迷茫了，「你連想開什麼都不知道就先別吧」、「沒有頭緒就不要開，一定賠錢」、「你連開什麼都不知道，穩死的，開店要很有決心」、「本來想推開店，結果竟然連開甚麼都不知道」、「沒目標就考公職吧，開店只是賠錢而已。」

還有人則是認為開店也不錯，「開店啊，父母願意投錢就冒險吧」、「公職沒想像中好，家裡經濟後盾夠，不要求營利就做有興趣的商品，甜點之類的」、「開店啊，趁沒經濟壓力時多看看，未來有壓力後就沒機會了」、「開店啊！家境好幹嘛考公職被老屁股糟蹋。」

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