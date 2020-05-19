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校慶防疫！政大93周年校慶首創線上直播　連線全球校友

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▲▼政大93周年校慶首創線上直播 。（圖／政治大學提供）

▲傑出校友李四端擔任93政大校慶主持人。（圖／政治大學提供）

記者崔至雲／台北報導

政治大學第93屆校慶典禮、在台復校66週年將於明（20日）舉行，政大表示，因應新冠肺炎疫情，今年校慶活動將首度結合數位科技以獨具創意、別開生面之方式舉行，典禮主持人也邀請校友李四端擔任，校長郭明政、副校長趙怡也將出席典禮會場，另外，也將透過網路與旅居美國、加拿大、馬來西亞、上海等地校友做零時差、即時互動連線。

▲▼政大93周年校慶首創線上直播 。（圖／政治大學提供）

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▲政大93校慶慶祝大會暨全校校友Online將在四維堂隆重登場。（圖／政治大學提供）

政大說明，為求校慶活動圓滿舉行，校方特別邀請知名導演潘志遠及其專業製作團隊負責製播工作，歷經一個多月的籌備規劃，並動員全校上百名同仁擔任軟硬體支援。屆時，活動現場將比照國內大型典禮規模，除650吋大型LED螢幕外，並採用專業的HD高畫質攝影機四機同時進行拍攝，捕抓典禮每一個精彩的瞬間。此外，現場還設有懷舊照片區，羅列出50、60年代的大學榜單和當時校景，與校友們一起回憶往日的美好時光。

郭明政表示，近年政大推動的多項政策，包括產學合作、社會企業、國際漢學講座、世界華語文教育中心，並設立台灣唯一的創新國際學院，另陸續在東南亞設立海外辦事處等等，此次將透過校慶全球直播，凝聚校友共識，擴大參與校務推展。
 

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