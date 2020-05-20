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蔣萬安憂健保費調漲「小病變大病」問時程有了？　衛福部：還沒定案

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▲▼立法院社福衛環衛福部次長蘇麗瓊報告紓困案 立委蘇巧慧 吳斯懷 質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇麗瓊表示，健保費調漲議題還沒定案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

衛福部長陳時中日前拋出調漲健保費議題，立法院衛環委員會今（20 日）進行針對「因應疫情擴大急難紓困之執行概況」報告。國民黨立委蔣萬安問到是否已有相關方案研議跟時程？衛服部政務次長蘇麗瓊表示，還沒定案。

蔣萬安指出，健保費調漲議題迫在眉睫，108年健保收入跟支出負3百多億，歷年缺口愈來愈大，明、後年安全準備金可能就用光，未來不單調漲健保費，還要通盤考量很多面向，落實醫療分級，避免重複不必要檢驗、藥物節省等。

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▲▼立法委員蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

▲蔣萬安要求健保費調漲問題要謹慎規劃。（圖／記者湯興漢攝）

蔣萬安表示，未來方案都必須跟社會溝通討論，不是開完會就決定，要讓民眾了解，否則現在假設平均國人就醫達十次費用提高，很多人會怕負擔要增加，造成真正有就醫需求不敢去，小病變大病，反而造成健保負擔，因此都要謹慎規劃。

蔣萬安說，陳時中明確講過接下來要挑戰調整健保費任務，並對外深入說明來方向，如民眾平均就醫次數高過幾次就會調漲，細節都講成這樣，到底有無明確方向和時程？還有未來健保費收入增加，能不能確保相關比例健保費，用在醫護人員身上，相對才能回饋給病友。

▲▼立法院社福衛環衛福部次長蘇麗瓊報告紓困案 立委吳斯懷 質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳斯懷認為，健保費調漲要謀定而後動，否則會造成嚴重後果。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇麗瓊說，陳時中認為健保議題是下階段很大任務，但他是拋出此概念，讓大家討論，現在還沒定案，自己沒參與討論。健保署副署長蔡淑鈴說明，每年健保費在年底總額談判完後，都會做收支費率檢討，數據每年都在看，健保支出大部分也都用在醫護人員身上。

國民黨立委吳斯懷也提，陳時中說過必須調整健保費，健保署也公開多次論及此問題，台灣健保是25年全球最佳制度，但要面對虧損情形，牽涉很多問題國人就醫，以今年4月疫情下，國人就醫次數明顯減少很多，要趁機會將相關問題給出相關配套，謀定而後動，否則會造成嚴重後果。蘇麗瓊強調，各種改革都會先啟動聽各方意見，不會主觀認定相關方向。

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