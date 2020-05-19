衛福部短片記錄全體國人防疫點滴　經典旁白：比起欺騙自己「誠實的人更勇敢」

▲衛福部短片中，「比起欺騙自己，誠實的人更勇敢」旁白引發許多網友的討論。（圖／翻攝衛生福利部臉書，下同）

記者林彥臣／綜合報導

台灣對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情的成果全球有目共睹，就在台灣確定被排除在今年的世界衛生大會WHA大會的隔天，衛福部在臉書上發布了中英文的抗疫紀錄片，記錄從今年2019年12月底直到現在，所有國人一起團結防疫的點點滴滴，影片發出後不僅在網路上瘋傳，也獲得網友們的普遍好評。

衛福部的紀錄片全長5分28秒，影片開頭呈現2020年世界各地因為實施封城措施，所有的重要地標都空無一人，但是台灣從2019年12月底開始，已經實施對武漢入境班機登機檢疫。

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影片中也呈現了各行各業，運用自己的專業團結防疫，包括醫護、海關、警察、口罩國家隊、酒精國家隊、IT工程師，乃至於確實勤洗手的小學生，所有人都是成功防疫的關鍵。

影片的衛生，也回顧了紐西蘭、美國、以色列、德國、日本、加拿大等國家對於台灣抗疫成效的肯定，總統蔡英文宣布，對世界各地疫情嚴重的國家，捐贈1000萬片的口罩，象徵台灣防疫成功。

不過被最多網友瘋傳討論的部分，則是回顧指揮官陳時中在首班武漢包機返台時，1人確診落淚的畫面，影片中的旁白說，「比起欺騙自己，誠實的人更勇敢」。

網友在衛福部臉書留言表示，「謝謝台灣防疫國家隊，有您們真好！台灣繼續加油！」、「好感動 看到檢疫人員穿起尿褲和隔離衣準備執勤 眼淚都流下來了 謝謝守護台灣的防疫國家隊」、「鼻酸了，感動到不知說什麼，這麼努力，這麼美好，都出現在台灣」、「感謝所有為台灣付出的每一個你」、「很感動的影片，謝謝台灣 謝謝你們，謝謝自己」。

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