「全世界欠台灣一份情！」美亞太助卿大讚蔡英文　2分鐘祝賀影片內容曝光

記者袁茵、蔡文鈴、蘇晏男、蔣婕妤、陶本和／台北報導

中華民國第十五任正副總統就職典禮20日上午9時00分舉行，總統府播放來自世界各地友人的祝賀影片，其中美國國務院亞太局助卿史達偉（David Stilwell）提到，台灣在新冠疫情中證明了自己，「全世界欠台灣一份情。」

美國國務院亞太助卿在美國亞太政策的擘劃及執行上扮演重要角色。史達偉自2019年6月上任以來，曾多次出席美國國會聽證會、智庫研討會，或在接受專訪時公開重申《台灣關係法》，並表達對台灣的堅定支持。史達偉也與我駐美國代表處互動密切，包括出席駐美代表處舉辦的公開活動。

【美國國務院亞太局助卿史達偉 全文祝賀內容】

我想藉這個機會恭喜蔡英文總統邁入第二個任期。

今天的就職典禮是台灣活躍民主的另一個里程碑，美國很榮幸能參與這個紀念性的時刻。

總統女士在您的帶領下，美台的友誼已經更加深根茁壯，我們肯定您在面對龐大壓力下，維持兩岸穩定的承諾，同時我也想恭喜台灣的2300萬人民，你們為這個地區及世界提供有力的表率，證明透明化、民主、人權以及法治，是政府治理及國家進步最重要的元素。

過去的40年來美台人民之間一直存在深厚的友誼，包括商務上的連繫、文化上的連繫以及其他連繫，台灣是美國第十大貿易夥伴，也是美國國際學生第七大來源，這都證實了美台強健的夥伴關係。

台灣一次次的展現協助全球社會的意願，無論是支持全球反制伊斯蘭國聯盟，促進民主價值，或是召集多國共同對話，捍衛宗教自由，都證明了台灣是印太地區及全世界的典範。

在這次的新冠疫情中，台灣又再次證明自己，全世界欠台灣一份情，台灣不但即早警示疫情，在防疫措施中樹立透明化治理的模範，且高度尊重基本人權，同時台灣也站出來馳援他國，美國也是受惠者之一，美國將持續努力讓台灣的聲音被世界聽到。

總統女士祝您與台灣人民在您的第二任期中取得非凡成就，我們將持續與您合作，強化印太地區的民主與繁榮。