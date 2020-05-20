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高溫新冠病毒活不了？《科學》雜志：純指望夏天不靠譜…關鍵是這點

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▲美國,加州,洛杉磯,新冠肺炎,檢測。（圖／路透）

▲新冠肺炎肆虐全球。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

據美國霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新發布的數據，截至5月20日8時32分，全球累計確診4,893,195例，死亡病例322,861例。此前有一種說法，新冠病毒不耐高溫天氣。不過，《科學》雜誌發表了一篇研究表示，比起氣溫濕度等因素，更關鍵的還是在於人群的免疫力，純指望夏天不靠譜。

據《健康時報》報導，從疫情地圖中可以看到，目前全球疫情主要分佈在亞熱帶和熱帶地區。現在夏天來了，疫情真的能靠天氣因素有所好轉嗎？國際權威期刊《科學》雜誌北京時間5月19日發表了一項來自美國普林斯頓大學（Princeton University）科研團隊的研究成果。

研究者模擬了全球範圍內的大流行，並且重點挑出了9個平均濕度和季節週期都大不相同的城市。要注意的是，這裡僅考慮了氣候、季節的因素，沒有納入人口密度、防控措施和其他複雜環境因素的。

從模擬結果來看，同在北半球，即使紐約、倫敦和德里的氣候差異極大，但是大流行的規模卻沒有什麼差異。而在熱帶地區，疾病的流行要比北半球持續時間更長，強度更低。這可能是由於熱帶地區濕度相對較高，所以不會出現高緯度地區那樣的高傳播率，不過暴發仍然是很嚴重的。

▲▼試劑,檢驗,新冠肺炎。（圖／路透）

▲,新冠肺炎目前尚無特效藥。（圖／路透）

而南半球和北半球相比，雖然季節變化上相差了6個月，但是疾病流行峰值只有很小的延遲。另外，疾病流行峰值不受免疫持續時間的影響，但後期的爆發時間點與其有關。

對新發傳染病，人群的易感性是重要的傳播驅動力，所以研究者還模擬了特定地理位置下不同人群易感水準的流行情況。從結果圖中可以看出，縱使比濕度是重要的影響因素，但影響力還是遠遠不如人群易感性。即使採用非藥物手段，入夏後仍會因為高易感性導致大量的病例。

從模擬結果中看出，降低發病峰值的關鍵，還是在於防控中群體免疫力到底能夠增強到一個什麼程度。氣候能夠起到的調控能力是複雜且有限的，重要的是防控措施的引進時機、強度，以及對人口徹底的血清學調查。單就本研究結果而言，群體免疫力是新冠流行的根本驅動因素。

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