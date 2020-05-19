雲林上午大雷雨　沿海鄉鎮麥寮鄉、台西鄉一度多處積水

▲雲林縣19日凌晨降下雷雨及局部較大雨勢，沿海地區鄉鎮累積雨量麥寮6小時達144毫米、台西113毫米，早上有部分地區淹、積水。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

受到梅雨鋒面影響，雲林縣19日凌晨降下雷雨及局部較大雨勢，沿海地區鄉鎮累積雨量，麥寮6小時達144毫米、台西113毫米，早上有部分地區淹、積水，水利署針對台西、麥寮發布淹水一級警戒，公所亦請開口契約商在低窪地區預布大型抽水機待命，幸近午降雨量趨緩積水已退。

麥寮鄉民眾指出，麥寮於昨夜開始降起大雨，至清晨4、5點左右雨勢滂沱；台西鄉雨勢也不小，清晨一陣陣間歇性大雨，猶如從天上倒水般。麥寮鄉公所主祕陳東松表示，水利署今天早上5點即針對麥寮發布淹水一級警戒，部分低窪地區已傳出淹水，公所也立即請廠商在低窪地區預布大型抽水機待命。

台西鄉公所指出，台西上午也有地方淹水，所幸近午雨勢緩和積水漸退，目前於舊虎尾溪、火燒牛稠大排、有才寮大排等低窪易淹水地區預布7部大型移動式抽水機待命，請民眾放心。

▲雲林縣19日凌晨降下雷雨及局部較大雨勢，沿海地區鄉鎮累積雨量麥寮6小時達144毫米、台西113毫米，早上有部分地區淹、積水。（圖／民眾提供）

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