「檢調」來電：健保卡遭盜用　雲林婦急奔郵局匯48萬...還好保住了

▲斗南警分局警員14日下午執行勤務，於郵局發現行員正勸阻一名老婦人遭詐騙欲匯款，加入勸阻並成功阻止老婦匯出48萬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗南警分局交通小隊警員14日下午執行巡簽勤務，在斗南鎮中山路郵局發現行員似乎在勸阻一名老婦人匯款，經了解後隨即加入勸阻行列，並讓老婦立即與女兒聯繫，但老婦過程中仍不相信大家苦口婆心勸阻，警員最後於電話中與其女兒解說老婦人確實正被詐騙中，由警方先帶回派出所，讓家屬知情並安心。

差點遭騙的老婦年約7旬，斗南派出所將老婦帶回安撫後，由女警劉雅純以晚輩溫柔語氣，耐心解說詐騙集團手法及新聞多起遭詐騙案例，讓老婦人相信警方說法，老婦才娓娓道出詐騙電話如何對其欺騙並加以恐嚇指示匯款。

老婦向警方表示，詐騙電話自稱檢調單位，指稱老婦健保卡遭人盜用，必須指示其去匯款，否則帳戶內錢會被凍結，不配合的話會抓去關等等，該言語造成老婦心生畏懼，才依指示前往郵局匯款，並受指導持歹徒提供的工程估價單假借以工程款名義，欲匯款48萬元至張姓個人戶頭，還強調不能告訴他人，否則涉嫌洩漏機密，會罪加一條。

所幸郵局行員查覺有異並與警方聯手勸阻成功，因老婦獨居並由看護照顧，警方除向其解說詐騙集團可能不會放棄，後續可能再嘗試詐騙手法外，聯繫家屬告知多加關懷，並由當地勤區員警適時關心、訪查，最後老婦人一再感謝警方與郵局幫她保住存款。

斗南警分局表示，儘管上述詐騙伎倆已是老梗，警方亦一再呼籲民眾遇到此狀況，要先查明清楚莫慌張，接獲陌生電話也不要輕易相信，可撥打165反詐騙電話或親自到轄區派出所詢問，千萬不要依照對方電話所言即前往匯款或交付現金給不法人士，以免受騙上當。

▲斗南警分局警員14日下午執行勤務，於郵局發現行員正勸阻一名老婦人（左一）遭詐騙欲匯款，加入勸阻並成功阻止老婦匯出48萬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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