梅雨鋒面報到　雲林蔬菜產地農民冒雨採收

▲受到梅雨鋒面影響，雲林縣19日早晨雨勢不斷，農民冒雨田地泥濘採收。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣今日凌晨降下雷雨及局部較大雨勢，農民怕辛苦摘種的短期葉菜，滂沱大雨打壞葉面，恐血本無歸，農民一大清早，穿雨衣、撐大傘在田間冒雨採收蔬菜，清洗裝載運到果菜市場交易；農民說，雨天田間泥濘採收較不易，蔬菜已可採收上市，下雨也要收啊，否則會受到水傷易腐爛。

受到梅雨鋒面影響，雲林縣19日早晨雨勢不斷，農民冒雨田地泥濘採收，導致蔬菜採收作業受阻，西螺果菜市場供貨量減，交易量增加，產地蔬菜交易價格略升。西螺果菜市場16日休市前交易價格，總平均價每公斤17.4元，因天雨略漲來到18.2元，到貨量916公噸。

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▲受到梅雨鋒面影響，雲林縣19日早晨雨勢不斷，農民冒雨田地泥濘採收。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺果菜市場指出，受鋒面影響，產區時有強陣雨；由於天氣型態的不穩定，導致蔬菜採收作業受阻，供貨量減，貨源品質良莠不齊，承銷商進場補貨，採購量增，整體銷售情形順暢良好，總平均價格上漲。

西螺果菜市場葉菜類交易平均價如下：每公斤小白菜10.3元、蚵白9.5元、青江白菜9.4元、空心菜15元、萵苣17.6元、大芥菜18.1元、小芥菜13.3元、芥藍菜9.5元、莧菜18.2元、油菜9.2元、菠菜角葉26元、芹菜白梗30.2元 。大宗蔬菜類高麗菜13.8元、包心白菜8.6元。

▲蔬菜採收作業受阻，西螺果菜市場供貨量減，交易量增加，產地蔬菜交易價格略升。（圖／記者蔡佩旻攝）



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