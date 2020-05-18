雲林學童揚塵口罩延發　縣議員質疑遭中央攔截做外交

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣濁水溪北岸居民長年受東北季風引響揚塵危害，雲林縣政府由教育處替學生採購口罩，恰逢新冠肺炎疫情解燃眉之急；首批口罩於1月份發放，第二批則應3月底發放，雲林縣議員王又民今日於縣議會提出，第二批口罩均遭中央攔截以致無口罩可發，教育處長邱孝文表示，已向中央反映過，確實只能等解禁。

▲原訂交付雲林縣政府供給學童使用的防塵口罩於工廠遭拆盒後全數交予中央徵收。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府率全台之先，公私立幼兒園、國中小學、縣立高中每位學生發放一盒口罩共20片，雲林縣議員王又民指出，該批口罩是雲縣府常態性的採購，在口罩有餘裕的時候，沒有先還給孩子，卻是捐到國外去做外交，一定要抗議。

王又民表示，如果的口罩是用來做國內人民的防疫，非常認同，但是明明台灣防疫作業均仍於進行狀態，雲縣府常態性的採購，是為雲林的揚塵多年來與pm2.5對的抗防治工作，並非臨時因特殊疫情做採購，卻被強制性的徵收；難以理解是用途在國內人民當然很好，但在媒體表現卻都是把口罩送出國。王又民呼籲中央，落實防疫工作對台灣是好的，但有些程序與行為確實需要檢討。

教育處長邱孝文表示，為學童採購口罩第二批發放約160多萬片的口罩應該在3月29日交貨，因為疫情的關係廠商所產口罩都被徵收，所以導致於廠商沒有辦法如期交貨，廠商已有正式行文到縣府，現在就等中央徵收的期限看何時可以解禁，再於解禁之後扣除掉徵收這段期間，來訂定交貨日期，把剩下未交付的口罩，如數發到各級學校。

▲雲林縣議員王又民（右）指出，明明台灣防疫作業均仍於進行狀態，雲縣府常態性的口罩採購，卻被強制性的徵收更甚至拿去做外交。（圖／記者蔡佩旻攝）

有家長接到學校以訊息通知「抗揚塵罩健康醫療用口罩,仍由中央徵用中，以致無法如期發放，目前徵用期限衛福部已展延至109年6月30日，於解除徵用後也可能受原物料供應及廠商製造期程等不確定因素影響口罩實際出貨日期，故「第二批口罩發放日期未定」，縣政府正積極協調希望能儘快發放，請各位家長如有口罩需求，建議家長可自行至藥局購買。

收到訊息的家長認為，台灣外交因中國打壓一直很困難，如果不搶購，每個人都有口罩可戴，雖然要去藥局領會造成些許不便，但在個人小我和國家外交的大我間，如何取捨，深信大半國人都知道。

▲有家長接到學校以訊息通知，「第二批口罩發放日期未定」，請各位家長如有口罩需求，建議家長可自行至藥局購買。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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