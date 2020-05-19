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西南風將助攻！雨彈一天比一天強　氣象局示警「2地區」有豪雨以上降雨

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲鋒面今起南下，並在台灣南北徘徊，各地不穩天氣將持續到下周。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

鋒面今天逐漸南下，氣象局預估未來一周都將在台灣南北徘徊，周四起加上西南風增強，屆時各地雨勢增加、大雨範圍也會更廣。更要注意的是，周五這天除了各地有大雨或豪雨之外，中南部山區更可能出現豪雨等級以上降雨。

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氣象局簡正伍婉華上午受訪指出，鋒面今天逐漸南下，預估未來一周鋒面會在台灣南北徘徊，預估各地都有局部大雨或豪雨，今天主要是西半部、東北部下雨時間長，但明天鋒面向南移動後，變成中南部下雨時間長。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲氣象局持續發布豪、大雨特報，預估周四至周六，雨會更強、範圍更廣。（圖／中央氣象局）

受到鋒面影響，氣象局一早針對台南以北等15縣市發布豪、大雨特報，其中雲林縣為豪雨警戒。伍婉華表示，清晨到目前為止，雲嘉南已有出現時雨量40-50毫米甚至更多降雨，預估未來一周時雨量很大的雨勢很容易出現，尤其是周四、五、六。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲氣象局針對台南發布大雷雨即時天氣訊息，提醒民眾，對流雲系消消長長，要隨時留意氣象局消息。（圖／中央氣象局）

周四開始，除了滯留鋒面影響外，西南風也逐漸增強，輸送更暖濕的空氣到台灣上空，因此，周四至周五各地天氣不穩情況更明顯，周四雨勢比明天劇烈，周五又比周四更劇烈，大雨影響範圍也更擴大。

周五除了各地都有大雨或豪雨發生，氣象局最新預報，中南部山區有豪雨等級以上雨勢，各地天氣越來越不穩定。氣象局提醒，鋒面帶上容易有旺盛對流發展，對流雲系消消長長，可能帶來短時強降雨、強陣風等劇烈天氣，氣象局會隨時更新資訊。

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲周五除了各地都有大雨或豪雨發生，氣象局最新預報，中南部山區有豪雨等級以上雨勢。（圖／記者李毓康攝）

至於鋒面將影響到何時？伍婉華說，周日鋒面有機會南移到巴士海峽，可能會停留2-3天或更久，但未來隨著大氣環境變化，有機會再向北移動，北移程度如何還需要更多資料判斷。

縱使梅雨鋒面移到巴士海峽，但因為距離台灣不遠，鋒面帶上的旺盛對流雲系仍會影響到南部、中部甚至北部天氣，可以肯定的是，未來不穩的天氣還會持續很多天。

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