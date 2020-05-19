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三峽有機茶園獲首張農產加工場證！　農委會估可創20億農產加工產值

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▲▼ 三峽有機茶園獲首張農產加工場證！　農委會估可創20億農產加工產值 。（圖／記者崔至雲攝）

▲三峽區谷芳有機茶園取得全台首張農產初級加工場登記證。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

李昌峻10年前回鄉種茶葉，他與太太及三個小孩秉持著與自然環境生態共存共榮的觀念經營有機茶園。為了讓消費者能安心購買茶葉，李昌峻連續3天早上6點出門，研修超過40小時的課程，取得了全國第一張農產品初級加工場登記證。

農委會主委陳吉仲今（19日）表示，農產品初級加工場管理制度自今年3月完成相關法規發布後，農委會組成專業輔導團隊，5月6日發出全國第一張農產品初級加工場登記證，正式宣告農產加工邁入新紀元。

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▲▼ 三峽有機茶園獲首張農產加工場證！　農委會估可創20億農產加工產值 。（圖／記者崔至雲攝）

▲陳吉仲預估，未來可創20億農產加工產值。（圖／記者崔至雲攝）

陳吉仲說明，農產品初級加工場衛生安全管理比照食品廠等級，其作業場所需符合食品良好衛生規範準則之規定。除了輔導農民加工場所及其產品符合相關規定，除食品工業發展研究所開設教育訓練課程，並於各農業改良試驗場所建置農產品加值打樣中心，及設置農產加工整合服務中心，提供一站式諮詢服務窗口，同時組成專家輔導團隊，經由現場訪視、協助改善場區動線、作業環境及建立品保制度，提供全方位輔導措施，確保初級加工產品安全衛生，以協助農民及農民團體搶占多元銷售通路商機。

▲▼ 三峽有機茶園獲首張農產加工場證！　農委會估可創20億農產加工產值 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼三峽區谷芳有機茶園主人李昌峻。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 三峽有機茶園獲首張農產加工場證！　農委會估可創20億農產加工產值 。（圖／記者崔至雲攝）

陳吉仲進一步指出，從去年開始已辦理各項輔導措施，截至目前已輔導760人取得申請登記所需之40小時教育訓練及格證書，並設立7處農產品加值打樣中心，協助產品打樣逾500件，整合服務中心提供諮詢服務逾1,500件，已輔導16場完成場區之軟硬體改善。全國第一張農產品初級加工場登記證，已於5月6日由新北市政府核發予農民李昌峻，促使農產加工向前邁進一大步

陳吉仲表示，未來全國預計將納管500家以上之農產品初級加工場，加工量每年可達7萬5,000公噸，年產值預估增加約20億元，有助於穩定農產品產銷、提升農業競爭力及農民收益，帶動農業轉型。


 

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