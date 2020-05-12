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首班花卉包機赴日！華航載20公噸蝴蝶蘭、文心蘭　下階段送芒果、玉荷包

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▲▼ 首班花卉包機赴日！華航載20公噸蝴蝶蘭、文心蘭 。（圖／農委會提供）

▲首班台灣花卉包機今日清晨直送日本。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

因新冠肺炎疫情影響，重創我國花卉外銷。農委會為提高我國花卉外銷，協調華航公司達成「協議包艙」（類包機模式），每周固定貨機航班提供所需艙位直飛日本成田機場，供我國花卉輸銷日本專用，今（12日）首次啟動包艙，清晨載著20公噸的台灣蝴蝶蘭和文心蘭起航。

台灣首班花卉包艙直航日本，今日清晨從桃園機場起飛，20噸的花卉外包裝上，寫著Taiwan Flower（台灣花卉）。農委會主委陳吉仲也一早在現場見證，期盼藉由包艙及其他相關獎勵措施協助花農及外銷業者掌握海外訂單，拓展各國市場。

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▲▼ 首班花卉包機赴日！華航載20公噸蝴蝶蘭、文心蘭 。（圖／農委會提供）

▲▼ 首拚花卉包機清晨載著20公噸的台灣蝴蝶蘭和文心蘭起航。（圖／農委會提供）

▲▼ 首班花卉包機赴日！華航載20公噸蝴蝶蘭、文心蘭 。（圖／農委會提供）

陳吉仲表示，感謝華航在疫情影響的情況下，還跳出來幫助台灣花卉產業，在艱難的經濟環境下，看到台灣各行各業團結對抗疫情，代表花農感謝華航，讓花卉可以包艙到日本。

陳吉仲說明，這次疫情中，花卉影響最嚴重，其他農產品都有因應措施，但因花卉佔有很大的外銷比例，這次影響最為嚴重，一年產值250億元中外銷就達68億元，每年外銷日本就占22億元，包含文心蘭、洋桔梗、火鶴、蝴蝶蘭苗等，都是外銷日本的的重要產品。

▲▼ 首班花卉包機赴日！華航載20公噸蝴蝶蘭、文心蘭 。（圖／農委會提供）

▲農委會主委陳吉仲指出，未來將啟動包艙送芒果、玉荷包到日本。（圖／農委會提供）

陳吉仲表示，未來疫情會有需緩的一天，希望台灣花卉可以在既有的國際市場占有市場佔有率，所以透過外銷運費、生產獎勵協助花農和業者，國內也有促銷活動，希望讓危機變成轉機。

陳吉仲也說，每周一次花卉包機到日本將持續到6月，下階段將啟動包艙芒果、玉荷包到日本，未來也期待能到美國和其他國家，讓台灣農產品用更快更便宜的方式賣到全世界。

另外，陳吉仲也提到，台灣農產品今年第一季因疫情影響，中國大陸市場受到衝擊，但是美國、日本和新加坡等等都有大幅度成長，希望針對已開發國家市場，讓農產品可以站到全世界。
 

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