不再靠天吃飯！《農保法》三讀通過　天災、疫病、蟲害都可以保保險





▲為幫助農民降低風險，農委會推動農業保險。（示意圖／台東縣政府提供）

記者崔至雲／台北報導

為幫助農民降低風險，避免農業看天吃飯，農委會推動農業保險。農委會主委陳吉仲今（12日）在臉書上指出，「歷史時刻！農業保險法三讀通過」，未來將擴大農業保險的保障範圍，包括天然災害、疫病、蟲害及市場因素都可以開辦保險，讓農民安心生產農作物。

立法院今日三讀通過《農業保險法》。陳吉仲表示，過去為了幫助農民降低風險，4年來大力推動農業保險，但由於沒有專法，因此只能以試辦的方式推動。如今專法三讀通過，將可以擴大農業保險的保障範圍，包括天然災害、疫病、蟲害及市場因素都可以開辦保險，非常感謝立法委員們支持這部能讓農民安心生產的重要法案。

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▲《農保法》三讀通過。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

陳吉仲說明，這次立法將保險費補助明訂入法，原則以60%為上限，但前5年上限提高到75%；專法同時也規劃了百億基金促進相關保險業務的推動，例如以國際再保分散風險。「我在這裡也要鼓勵更多的保險業者一起投入，開發更多符合農民需要的保單。」

陳吉仲也說，過去4年的試辦裡，已經推動了20種品項、27張保單，類型包括實損實賠、收入保險、產量保險、氣象參數、災助連結型等，多樣化的保單可以讓農民依自身需要選擇。目前累計總投保件數4.6萬件、總投保金額103億元、總投保面積7.6萬公頃、總投保家禽433萬隻，總理賠件數4,660件、總理賠金額1.84億元，今年還會繼續開發茶、桶柑及葡萄等更多品項和種類的保單。往後有專法作為後盾，有信心能更有效來推動農業保險，讓農民務農不用再看天吃飯。