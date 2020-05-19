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請室友喝大苑子！一看「芒果冰沙160」心淌血　網1句爆中肯...瞬間釋懷了

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▲▼大苑子推「愛文芒果冰沙Double Double」升級版。（圖／記者蕭筠攝）

▲「愛文芒果冰沙Double Double」升級版。（圖／記者蕭筠攝）

網搜小組／周亭瑋報導

台灣手搖飲市場廝殺激烈，除了多元的品項、口味外，也逐步走向精緻化，一杯動輒上百元，甚至美得像藝術品。一名網友日前請室友喝大苑子，結果對方點的芒果冰沙要價160元，讓他瞬間心在淌血，也不禁好奇，這個價位的飲料，大家是否會買單。

大苑子這款「愛文芒果冰沙Double Double」升級版，上個月底強勢登場，跟以往推出的冰沙相比，不僅變大杯容量，現切芒果丁更激增4倍，佔據整杯的一半，讓不少芒果控心癢難耐，不過價錢也受到熱議。

請繼續往下閱讀...

就有網友18日在PTT提到，「今天請室友喝飲料，我說隨便點...沒關係，這杯我請客，他點了一杯愛文芒果冰沙Double Double 大杯，居然要160元，害我心痛痛，有苦難說，到底平常是誰會點這個？

▲。（圖／翻攝自PTT）

▲鄉民們立刻想到星巴克。（圖／翻攝自PTT）

一席話引起熱議，鄉民紛紛回應，「我覺得跟其他飲料店比起來，大苑子算好喝的，買110的就可以了」、「上班族偶而買買還好吧，自己做又要買又要冰又要切，喝完還要洗機器...麻煩死」、「其實最近芒果很便宜，自己買來打就好」、「是不用店租、員工、水電雜支喔」；另外，也有不少買過的人表示，「可是真的很好喝欸」、「我買過1、2次，覺得蠻好喝的」、「我和朋友三人喝一杯」。

有趣的是，不少人以星巴克為例，立刻轉念，「其實你仔細想...星冰樂也是1百多啊，不就很平衡了」、「星巴克都在買了，這個成本可高多了」、「杯子上貼一個星八克的標籤就喝的下去了」、「當作星巴克，瞬間ok沒問題」。

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