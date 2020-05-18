剛下大雨！他騎車前一摸「又被偷」怒爆　網+100：改放內褲了

▲近日全台天氣不穩定。雨天示意圖。（圖／記者林悅翻攝）

記者黃君瀚／綜合報導

近日全台都是多雨天氣，有時雨勢一來又急又快，停在戶外的機車首當其衝。就有網友今（18）日上路前準備拿出抹布擦拭雨後溼答答的車坐墊，結果一摸前置物箱只感覺到一陣空，情緒上湧瞬間氣炸了，這已是第N次抹布失竊，文章引起了廣大機車族共鳴，甚至有人給了「防賊妙招」。

網友18日在PTT發文，提到今天下了場大雨，他準備騎機車時看到濕漉漉的坐墊，正準備拿抹布出來擦拭，一摸前置物箱才驚覺「又被偷了」，想起過去早就數不清被偷過幾條了，瞬間感到憤怒難當！

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他說，每次抹布只要放入機車前置物箱內，都一定會被偷偷幹走，那些沒品的小偷完全沒同理心，「都沒想過這樣會害人要一屁股坐在濕濕的座墊上嗎，需要抹布不會自己買一條逆？」

▲許多機車族會在前置物箱準備一條抹布，遇上雨天、髒汙都能馬上處理。（圖／記者陳俊宏攝）

文章貼出後，釣出大批機車族受害者，「我被幹過抹布= =連一個打火機都被偷過」、「卑鄙源之助」、「我也不懂，你借用完放回來很難嗎」、「不會放車廂喔」、「偷抹布的大便都沒衛生紙，X」、「我的抹布擦過一堆鴿子大便，會偷的人也只能祝福他了」、「我在台北被偷過3次」。

不過，也有些網友出來自首，坦言「借用」過抹布，「什麼偷？講這麼難聽，我是借好不好」、「想著免費得到一條抹布，很開心」、「我有時候會借用，但是會擰乾摺好放回去」、「我都借隔壁的摩托車擦，擦完再放到下一台車上。」

不少網友實在受不了一而再、再而三的失竊，乾脆用奇葩招數來防堵，最多人推使用舊內褲當抹布，「還好肥宅我都拿破掉的內褲當抹布」、「放自己不要的四角褲」、「不會用鍊子綁在鉤子上嗎」、「拿一條內褲當抹布，再也沒人敢偷」、「抹布放在置物箱，到現在還沒被幹走。」

▼去年有位女網友的機車抹布狂被偷，最後決定用上女兒內褲。（圖／翻攝臉書爆怨公社） 。（圖／翻攝臉書爆怨公社）