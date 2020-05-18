雞排一片多少錢可接受？　七年級生淚憶當年價...落差超大

▲炸雞排是國民小吃。（圖／記者許力方攝）

記者張嘉晏／綜合報導

台灣炸雞排攤比比皆是，和珍奶一樣，是外國遊客來台必吃料理。網友們近日就討論起雞排的價格，指出30年前一片雞排的價格大概是35元，不過現在幾乎都要60元以上，回不去的價格也讓他好奇，究竟一片賣多少才是合理的？

一名七年級網友在PTT八卦板發文，他表示自己曾經歷過雞排一片35元、3片100元的年代，「爸媽就擺攤賣過雞排。」不過隨著物價上漲，現在的雞排動輒就要50、60元起跳，漲幅不小，再搭上一杯飲料後，一張百鈔也差不多飛了，令他相當好奇大家心目中「雞排一片多少錢才合理」？

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▲ 原PO原文 。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，眾人表示「45-55」、「40~50合理價位」、「50塊，同板價」、「大片好吃的60上下我能接受」、「35~55之間，超過就不會買了」。不過另有網友認為要考量肉的嫩度跟厚度，「好吃的話，70也能接受」、「看品質大小啊…落差超大」。

鄉民認為，其實從過去到現在價格差這麼多，應該也和租金很有關係。另也有人建議，如果真的想吃雞排，不如直接買雞排便當，如此還多了飯跟配菜，單純拿來當點心的話太貴了。

事實上，本站曾報導關於雞排的成本。當時一名店家表示，一片雞排的利潤大約落在10-15元之間，如果客人除了雞排，多買其他炸物才會比較賺。值得注意的是，開雞排攤也要把日夜顛倒、吸大量油煙的「健康成本」算進去，這樣看下來，其實賣雞排並沒有多好賺。

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