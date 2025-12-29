　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本「7人小島」被中國人收購！離美軍基地僅20km　島民急募資買回

記者王佩翊／編譯

日本瀨戶內海上一座僅有7名居民的離島，正面臨前所未有的危機。位於山口縣的笠佐島，距離美軍岩國基地僅20公里，近期卻遭中國人大舉收購土地，島民憂心忡忡，緊急發起群眾募資希望買回土地。

根據《朝日電視台》報導，笠佐島面積相當於20個東京巨蛋，過去因潮流湍急、魚產豐富而深受釣客喜愛，但隨著高齡化問題加劇，常住人口銳減至僅剩7人。想要前往笠佐島，則必須從山口縣的屋代島搭船前往。然而笠佐島的島民卻透露，近期頻繁有中國籍的不動產業者到此，山區更突然出現多根鮮紅色柱子。

根據土地登記資料顯示，一名上海籍中國人已成功收購島上約3700平方公尺土地，位置恰好在島民居住區域的對岸。現場可見重機具進駐，電線桿林立。

儘管買主對外宣稱，購地目的是為了興建別墅，然而，笠佐島的戰略位置敏感，不僅距離駐日美軍岩國基地僅20公里，與海上自衛隊吳基地也只有50公里的距離，地理位置十分重要。

「笠佐島守護會」代表八木秀也憂心表示，「在高聳鐵塔的後方就是駐日美軍岩國基地，對面還有吳海軍基地，這裡是最重要的戰略要地。」而如此具有戰略意義的土地遭到外國人購入，也是引發日本人對於安全保障的疑慮。

岩國市議員石本祟11月表示，「照這樣下去，那座島就要變成中國人的島了，大家真的能接受嗎？守護那座島，就等於守護日本！」

儘管日本政府於2022年實施《重要土地等調查法》，可調查防衛設施周邊1公里範圍內的土地使用狀況，但笠佐島並未被納入管制範圍。目前日本尚未制定直接限制外國人購地的相關法規，僅能透過跨黨派的議員聯盟持續推動修法。

面對島嶼逐漸流失的危機，年事已高的八木秀也坦言，「我們都老了，等我們都不在了會變成什麼樣子？到時候沒人看管，什麼事都可能發生。」

為搶救家鄉，笠佐島的島民於12月10日正式啟動群眾募資計畫，希望籌措2000萬日圓（約新台幣401萬元）買回被收購的土地。短短半個月內已募得超過200萬日圓（約新台幣40萬元），顯示民眾對此議題的高度關注。

對此，經濟安保擔當大臣小野田紀美16日回應，「為消除民眾對外國人取得不動產的不安，將與相關部會協調，妥善公開掌握的資訊。」預計從2026年度開始，將強制要求取得不動產或森林時登記國籍，海外居民購買日本房地產也將全數納入通報範圍。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

明治天皇玄孫批中共「野蠻國家」：飴與鞭手法用千年　

小泉純一郎勸金正日「放棄核武」！英政府解密文件揭平壤會談內幕

盜15萬卻留滿屋證據？日滅門案25年　嫌冷血「吃冰上網」行蹤成謎

世界第一！中國今年汽車銷售「擊敗日本」　日本稱霸20年跌落神壇

沙國空襲葉門警告阿聯　葉門緊急狀態！要阿聯部隊24小時內撤離

快訊／日本爆發「淺層地震」　規模5.6

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲！呼籲「維護台海和平」

聖誕節成最後晚餐！母女吃完「傳統家常菜」雙亡　父命危搶救中

圍台軍演警告高市早苗　日媒分析習近平「殺雞儆猴」算盤

新加坡刑法修正案今生效！　詐騙犯「強制鞭刑」最高24下

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

明治天皇玄孫批中共「野蠻國家」：飴與鞭手法用千年　

小泉純一郎勸金正日「放棄核武」！英政府解密文件揭平壤會談內幕

盜15萬卻留滿屋證據？日滅門案25年　嫌冷血「吃冰上網」行蹤成謎

世界第一！中國今年汽車銷售「擊敗日本」　日本稱霸20年跌落神壇

沙國空襲葉門警告阿聯　葉門緊急狀態！要阿聯部隊24小時內撤離

快訊／日本爆發「淺層地震」　規模5.6

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲！呼籲「維護台海和平」

聖誕節成最後晚餐！母女吃完「傳統家常菜」雙亡　父命危搶救中

圍台軍演警告高市早苗　日媒分析習近平「殺雞儆猴」算盤

新加坡刑法修正案今生效！　詐騙犯「強制鞭刑」最高24下

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

鄭敬淏《公益律師》放閃秀英　突跳〈說出你的願望〉

國際熱門新聞

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲

教媽媽經營OnlyFans竟淪配角！正妹後悔了

川普回應中共圍台軍演：習近平沒跟我講　我也不擔心

20歲辣妹下藥迷劫男網友　被捕「清晰照」反爆紅

共軍發動封鎖台海軍演　日專家：3天內收手

台灣若淪陷　智庫：日基地成美軍戰勝關鍵

印度神童點名4國家、3時間點　預言2026有重大轉折

WSJ：台灣命運「與美日緊緊綑綁」

中國今年汽車銷售「擊敗日本」　這2招稱霸

日本每年8萬人「神秘蒸發」！

重大突破！「癌症疫苗」將成真　一針拯救千萬人性命

共軍軍演　日專家：施壓台又向美秀肌肉

中共軍演觀眾不是台灣　美前官員曝3大目標

更多熱門

相關新聞

韓第一艘潛艦「張保皋號」退役　34年零事故

韓第一艘潛艦「張保皋號」退役　34年零事故

南韓海軍第一艘潛艦「張保皋號」，在服役34年間肩負海洋主權防衛重任，今（29）日正式舉行退役典禮，象徵南韓潛艦戰力發展邁入新階段。

南韓總統府改稱青瓦台　李在明回歸上班

南韓總統府改稱青瓦台　李在明回歸上班

日女東京街頭遭砍！兇手疑「30多歲中國人」

日女東京街頭遭砍！兇手疑「30多歲中國人」

警告美日！圍台軍演強調「嚇阻外部干預」

警告美日！圍台軍演強調「嚇阻外部干預」

即／日本東京「街頭砍人」！被害女遭砍4刀

即／日本東京「街頭砍人」！被害女遭砍4刀

關鍵字：

日本離島中國買地土地安全島民募資戰略位置日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面