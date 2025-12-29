日本「7人小島」被中國人收購！離美軍基地僅20km　島民急募資買回

記者王佩翊／編譯

日本瀨戶內海上一座僅有7名居民的離島，正面臨前所未有的危機。位於山口縣的笠佐島，距離美軍岩國基地僅20公里，近期卻遭中國人大舉收購土地，島民憂心忡忡，緊急發起群眾募資希望買回土地。

根據《朝日電視台》報導，笠佐島面積相當於20個東京巨蛋，過去因潮流湍急、魚產豐富而深受釣客喜愛，但隨著高齡化問題加劇，常住人口銳減至僅剩7人。想要前往笠佐島，則必須從山口縣的屋代島搭船前往。然而笠佐島的島民卻透露，近期頻繁有中國籍的不動產業者到此，山區更突然出現多根鮮紅色柱子。

根據土地登記資料顯示，一名上海籍中國人已成功收購島上約3700平方公尺土地，位置恰好在島民居住區域的對岸。現場可見重機具進駐，電線桿林立。

儘管買主對外宣稱，購地目的是為了興建別墅，然而，笠佐島的戰略位置敏感，不僅距離駐日美軍岩國基地僅20公里，與海上自衛隊吳基地也只有50公里的距離，地理位置十分重要。

「笠佐島守護會」代表八木秀也憂心表示，「在高聳鐵塔的後方就是駐日美軍岩國基地，對面還有吳海軍基地，這裡是最重要的戰略要地。」而如此具有戰略意義的土地遭到外國人購入，也是引發日本人對於安全保障的疑慮。

岩國市議員石本祟11月表示，「照這樣下去，那座島就要變成中國人的島了，大家真的能接受嗎？守護那座島，就等於守護日本！」

儘管日本政府於2022年實施《重要土地等調查法》，可調查防衛設施周邊1公里範圍內的土地使用狀況，但笠佐島並未被納入管制範圍。目前日本尚未制定直接限制外國人購地的相關法規，僅能透過跨黨派的議員聯盟持續推動修法。

面對島嶼逐漸流失的危機，年事已高的八木秀也坦言，「我們都老了，等我們都不在了會變成什麼樣子？到時候沒人看管，什麼事都可能發生。」

為搶救家鄉，笠佐島的島民於12月10日正式啟動群眾募資計畫，希望籌措2000萬日圓（約新台幣401萬元）買回被收購的土地。短短半個月內已募得超過200萬日圓（約新台幣40萬元），顯示民眾對此議題的高度關注。

對此，經濟安保擔當大臣小野田紀美16日回應，「為消除民眾對外國人取得不動產的不安，將與相關部會協調，妥善公開掌握的資訊。」預計從2026年度開始，將強制要求取得不動產或森林時登記國籍，海外居民購買日本房地產也將全數納入通報範圍。