台灣6大毒蛇「龜殼花」現跡陽明山？網一看驚：百億飛了

▲原PO詢問，「這隻是什麼蛇？」（圖／翻攝自PTT）

實習記者施怡妏／綜合報導

龜殼花是台灣六大毒蛇之一，常棲息於丘陵及山區。一名網友在陽明山上巧遇一條小蛇，拍下照片後，發文到PTT上求問是什麼品種的蛇。原PO以為是龜殼花，有網友表示，「是日本土龍（野槌蛇），上百億的錢財就這樣飛了」；但也有內行人點出，該蛇頭部同顏色沒花紋，體型也較大，應是無毒溫馴的「擬龜殼花」。

一名網友在PTT八卦板以「陽明山上的蛇」標題發文，表示他在前往陽明山的途中，巧遇一條小蛇出沒，因為小蛇在馬路上曬太陽，擔心會被路過的車子輾過，便將牠移到水溝，因為好奇是什麼品種的蛇，拍下照片後，在PTT上問卦，「請問八卦大神，這隻是啥麼蛇？」原PO從花紋判斷，以為自己遇見的龜殼花。

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PO文一貼出立刻引起熱議，有網友留言表示，「你發財了！那是日本土龍（野槌蛇），可惜了百億飛了」、「肚子那麼肥，那是小叮噹裡面的土龍啦」。

有其他網友則認為是擬龜殼花，「感覺頭比較扁平、短尾、身體粗胖，擬龜殼花吧」、「頭部同顏色沒花紋，擬龜殼花」、「擬龜殼花，趕到水溝是對的，不然會跟馬路合體」。

也有人提醒原PO，野外的蛇多半有毒，不應該隨便亂碰，「這種花紋別亂碰，真龜殼花讓你傷口難看，鎖鏈蛇讓你躺」、「三角頭的應該有毒，你去招惹他幹嘛」；若從體形來看，這條蛇的肚子肥肥的，有網友幽默回覆，「看來陽明山上的伙食不錯，蛇都成了肥宅」。

▲龜殼花曾被評為危險度第一的毒蛇，但這並不代表龜殼花就對人有很高的攻擊性。（圖／取自農委會特有生物研究保育中心網頁）

野槌蛇在日本如同謎一般存在的生物，名稱有「山野精靈（野つ霊）」之意，被認為是祖神伊邪那岐和伊邪那美的後代之一，外表與蛇相似，直徑約15公分，體長約1公尺，軀體部分異常膨大，但是頭的部份只有一張大嘴，沒有眼睛，也沒有鼻子，類似蚯蚓，也像一把沒有握柄的槌子。