嗆機師餐加料、電爆學妹！郭芷嫣遭罵「垃圾台女」怒提告　鄉民PTT公開道歉

▲長榮空服員罷工後，工會幹部郭芷嫣遭免職。（ETtoday新聞雲資料照／記者林敬旻攝）

記者徐愷昕／綜合報導

前長榮空姐郭芷嫣2019年在公司罷工期間，在通訊軟體群組中放話要在機師餐內加料，還直言要「電爆」罷工落跑者，對話截圖被轉傳至PTT後引發熱議，當時1名網友因於底下留言「垃圾台女」，遭郭芷嫣怒提告，這名網友18日在PTT公開道歉了，郭同意道歉表示願意撤告。

▲有網友在PTT上批前長榮空姐郭芷嫣「垃圾台女」，遭郭怒提告。（圖／翻攝PTT）

長榮航空罷工2019年7月6日落幕，隔日卻在網路上瘋傳一則消息，指稱郭芷嫣在Line放話，要「電爆」中途跳船的罷工空服員；她同月9日凌晨透過公會發布聲明，坦承「entree要被加料的人」這句話的確是自己說的，但是絕對沒有要霸凌任何人的意思，最後還曝光前後對話截圖澄清，並對外道歉。

郭芷嫣的Line對話截圖流出後，PTT八卦版上也引發鄉民熱烈討論，其中就有1名網友於底下留言辱「垃圾台女」，郭芷嫣看到後認為自己名譽受到嚴重傷害，氣的向該名網友提告，而該網友本月18日晚上19點多也於PTT上公開道歉，表示自己已於法庭上親自道歉，同時也承諾今後會更謹言慎行。對此，郭同意道歉並撤告。

道歉全文如下：

本人於民國108年07月09日09點04分

PTT八卦版[爆卦]空服員郭芷嫣承認要對機長加料是他本人了

推文 垃圾台女

以這樣的說法來形容郭芷嫣小姐

郭芷嫣小姐認為這是對她名譽的嚴重傷害

本人於109年05月14日在法院對郭芷嫣小姐道歉

並承諾今後會謹言慎行絕不再犯

郭芷嫣小姐同意接受道歉

並在PTT八卦版真實姓名及原帳號貼文公開道歉

就願意撤下妨害名譽告訴

►偷偷分享少女秘密！

▲網友在PTT公開道歉了，郭表示願意撤告。（圖／翻攝PTT）

【更多新聞】

►嗆「機師餐加料」、電爆學妹！郭芷嫣遭長榮解雇 神隱半年...近況曝光了

►快訊／郭芷嫣深夜承認了！ 「entree要被加料的人」：是我說的