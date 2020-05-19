泡麵省錢卻吃不飽！　他推一招更省「飽足感屌打」：肉塊還不少

▲泡麵是月光族月底的好夥伴。（圖／記者蕭筠攝）

記者張嘉晏／綜合報導

台灣泡麵口味百百種，是月光族月底的首選之一。不過有網友就發文指出，泡麵雖然價格便宜，卻無法帶來飽足感，就他觀察，發現其實賣場中的「調理包」CP值更高，煮上一碗公的白飯就能飽炸天，肉食主義者也不委屈，可以吃到滿滿的肉塊。

網友17日在PTT八卦板發文，他表示常聽到大家說「這個月要吃泡麵省錢」，不過在他眼中，泡麵一碗就要30元起跳，有些好一點的有熟食包，也要差不多60元，「重點是還吃不飽......。」

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他發現，許多超市裡都會販售即食料理包，如紅燒牛腩、宮保雞丁等，每包大約30元有找，吃起來都確實有肉塊，數量也不少，如果再煮個白飯配，可以自己抓會飽的份量，根本遠勝泡麵，「有沒有料理包比泡麵省錢的八卦？」

貼文一出，鄉民表示「調理包我都是直接淋在飯上拿去微波，也很方便」、「我都吃白吐司省錢」、「省錢(X)方便(O)，真要省錢就吃醬油白飯」、「我之前一次買了好多某牌綠咖哩調理包，結果超難吃」、「那為什麼不吃冷凍水餃，買大包裝平均一顆水餃才1.2塊」。

不過比起料理包，部分網友推薦「煮一大鍋咖哩」更省，雖然需要買咖哩和其他蔬菜配料，不過成本攤下來算是划算，光只有醬也能吃好幾碗飯，「咖哩超省的好嗎，用碎肉，放大量便宜根莖類蔬菜」、「自己煮一鍋咖哩最省」。

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